明公布2030年溫室氣體管制目標 彭啓明：拭目以待

因應2050淨零碳排， 環境部依「氣候變遷因應法」規定訂定每5年一期的階段管制目標，第三階段（2026年至2030年）管制目標須在今年底前提出。明天環境部將宣布2030年減碳新目標，環境部長彭啓明今天透露，第三階段管制目標一定會高於24%，大家可以拭目以待，但並未透露更多細節。

根據我國溫室氣體階段性管制目標，第一期（2016至2020年）國家溫室氣體減量目標要較基準年2005年減2%；第二期（2021年至2025年）較基準年減少10%。

我國2020年溫室氣體淨排放量為2億6322萬公噸二氧化碳當量，較基準年僅少1.88%，第一期目標已破功；第二期雖還有1年時間，但根據今年公布的2022年溫室氣體淨排放量為2億6413萬公噸，更僅較基準年少1.77%，2025年要減少10%恐有相當難度，彭啓明說，最多可能只能減到8%。

第三期（2026年至2030年），國發會雖提出國家自定貢獻（NDC）目標23％至25％，但根據「氣候變遷因應法」規定，環境部必須在實施年的前2年，也就是今年提出完整報告，明天將舉辦「我國2030減碳新目標暨擴大碳盤查登錄預告」記者會對外宣布。

彭啓明受訪表示，經過這段時間與各部會的盤點後，確定階段性溫室氣體管制目標可以進一步提高，明天就會宣布新的目標，「一定會比24%高，大家拭目以待」，也強調如果設定的是能達到的數字只是計畫，設立勉強能達到甚至可能達不到的才是目標。

彭啓明說，全球在2050要達到淨零是很有挑戰的目標，但必須先設立目標然後加倍努力，然而減碳也不能犧牲民眾的生活品質，所以轉型才會這麼重要。另也指出，2032和2035年的減碳目標會在1月23日的第三次總統府氣候變遷對策委員會上提出，也會提出相應的計畫方案。