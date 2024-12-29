快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

中油平穩雙機制明日起汽、柴油價格皆不予調整

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

台灣中油公司宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本週因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元。

台灣中油表示，本周受美國商用原油庫存持續下降及中東地緣政治動盪影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲0.10美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.120元，漲幅為0.40%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.3元，國內汽、柴油價格皆不予調整。吸收金額如附表。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.3元均由台灣中油吸收，113年累計至11月底止，台灣中油共吸收約246.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

中油公司 國際油價

延伸閱讀

因應國際油價上漲！明日起汽、柴油價格各調漲0.1元

皮卡為收割機打柴油 被罰3萬元 安徽農戶提出靈魂拷問

虧損壓力＋股價破底 台塑化發公司債、總額不超過新台幣100億元

中油啟動平穩機制！明日起汽、柴油價格各調降0.1元

相關新聞

川普經濟新政 3個不確定

川普二點○時代來臨，恐將衝擊全球經濟、貿易，美國聯準會（Fed）以縮減明年降息幅度因應。台灣中央銀行研究川普二點○後指出...

中油：明日起 汽、柴油價格不調整

台灣中油宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽...

當銀髮員工遇九年級同事 「全齡職場」如何共融成顯學

缺工時代，企業開始積極向中高齡勞工招手，人力銀行觀察，明年職場「全齡人才」時代將更明顯。104人力銀行發現，隨著九年級生開始進入職場，加上中高齡重返就業，職場同時跨越六個年級生（四、五、六、七、八、九年級生）、三個不同世代，最老vs.最年輕世代一起工作將成新常態。

台灣168／全年總稅收 衝5,100億元

財政部日前推估全年總稅收超過預算數（超徵）有機會衝上5,100億元，中央普通統籌分配稅款也將提前達標，截至11月底已超出...

每周一勢／印刷電路板全年產值可望重返成長

經濟部統計，2024年受惠AI伺服器、人工智慧等新興科技應用需求擴增，以及業者切入低軌衛星供應鏈，推升印刷電路板需求，1...

商業服務業貢獻GDP逾六成 成長4.54個百分點

透析我國商業服務業趨勢，商研院商業發展與策略研究所長朱浩以五個關鍵數字，說明2023年我國商業服務業相較2022年出現哪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。