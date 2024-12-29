川普經濟新政 3個不確定

川普二點○時代來臨，恐將衝擊全球經濟、貿易，美國聯準會（Fed）以縮減明年降息幅度因應。台灣中央銀行研究川普二點○後指出，川普政策的不確定性，不僅引發全球貿易摩擦，也可能分散台灣半導體資源，並對台灣出口、投資、就業動能帶來影響。

央行從三層面來分析川普二點○時代對全球帶來的影響。首先，在實體部門層面，若美國對全球各國都加徵關稅，將引發全球貿易摩擦，加劇全球供應鏈重組，可能衝擊全球經濟成長及通膨發展。川普不久前才揚言上任第一天就要對墨西哥、加拿大課徵百分之二十五關稅，無視川普一點○時代簽署的美墨加自由貿易協定。

川普也揚言要對中國大陸商品加徵百分之十關稅，但央行認為，川普不僅對大陸制裁，還會在科技制裁上加壓，因此部分經濟體可望因轉單效應受惠，但川普可能會加大「美國製造」政策力道，在美國製造或提升當地規模或製程。

以台灣半導體及資通訊產業為例，央行說，雖然產品複雜具有較高的不可替代性，所受影響有限，但相關政策如果執行到位，仍可能分散台灣半導體資源，削弱國內產業聚落完整性，並影響台灣的出口、投資與就業動能。

另外，大陸的高科技如果受制於美國，對其他國家也不見得是好處，大陸可能轉而專注發展中低階晶片，屆時可能採取低價傾銷模式解決產能過剩問題，這對其他經濟體的影響程度尚待觀察。

其次，在物價層面，美國可提高他國關稅，其他國家也能回敬。央行表示，全球供應鏈的重組會推升企業生產成本，不過，全球總需求也會因高通膨而大降，將抵銷關稅及成本轉嫁對全球通膨壓力的影響。

最後，在金融層面，美國總統競選期間，隨著川普聲勢高漲，美元指數也高漲，市場看好美國財政前景預期，推升美國公債殖利率，並帶動美元走強，其他主要貨幣都走貶；美股率先反應川普利多，包括減稅、鬆綁產業金融科技監理等政策利多而上揚，相關類股漲幅大，但川普上任後可能成為受災戶的墨西哥、越南、泰國等股市表現偏弱。

央行指出，Fed主席鮑爾都說了無法得知新政府重大政策推出的時點及轉變，因此，Fed持不猜測、不臆測、不假設美國重大政策推出時點及規模的立場，央行目前立場與Fed相似，視美國貿易相關政策施行時程，逐季調整對台灣經濟成長與通膨的預測，研擬妥適的貨幣政策，並採取金融市場穩定措施，維持國內匯市穩定。