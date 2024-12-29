黃志芳：川普追求公平貿易取代自由貿易

川普二點○時代來臨，全球貿易環境將從自由開放，再度走回保護主義。具有外交背景及貿易專長的貿協董事長黃志芳點出，川普上任以來之所以主打的ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）運動，就是希望扭轉過去四十年來貿易自由化對美國所帶來的影響。

黃志芳指出，探討川普二點○現象之前，必須先來看過去四十年全球自由貿易對美國帶來的影響。全球貿易自由化不僅造成全球貧富不均，也讓全球產業重新分工，加上金融自由化、破壞性科技的崛起，有錢人變得更有錢、窮人變得更窮，這些巨大變革破壞了傳統社會結構，引起民眾巨大焦慮，最典型的輸家是美國鐵鏽帶藍領白人工人。不只是現在，事實上，川普從第一任期開始，就想要改變貿易自由化對美國所帶來的影響。

黃志芳指出，美國開始針對中國大陸，是從川普一點○開始，雖然川普二○二○年競選連任失利，但川普對大陸強硬的政策並沒有人走茶涼，拜登上任後，繼承川普的強硬對抗大陸政策，也全盤繼承對川普對大陸的關稅政策，甚至還加碼進行科技戰，「可以看到這股文化戰爭的脈動，不曾因為川普連任失利而停下來，火苗愈燒愈旺」。

黃志芳說，長期貿易逆差、產產外移，導致美國社會被掏空，且非法移民終究會破壞美國社會安定，這都是常識問題，川普的看法獲得美國選民支持，這也讓川普二○二四勝選。

黃志芳表示，川普與其所代表的民意，認為國際貿易應是「公平貿易」而不是「自由貿易」，對川普而言，「關稅不只是貿易武器，同時也是外交戰略的武器」。

川普及其團隊都認為一個偉大的國家不能沒有製造業，美國的再工業化不僅可解決藍領階級支持者訴求，還能重振美國，讓美國在世界保持領先優勢。黃志芳提醒，美國曾是最強大的製造業國家，也曾是最大的消費市場，當美國決定重振製造業，並結合其身為全球最大市場的優勢時，「台灣企業界絕不可以輕忽」。

他認為為政府與企業應該同步有一套川普二點○思維，以因應接下來的新時代。