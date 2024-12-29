聽新聞
0:00 / 0:00

黃志芳：川普追求公平貿易取代自由貿易

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

川普二點○時代來臨，全球貿易環境將從自由開放，再度走回保護主義。具有外交背景及貿易專長的貿協董事長黃志芳點出，川普上任以來之所以主打的ＭＡＧＡ（讓美國再次偉大）運動，就是希望扭轉過去四十年來貿易自由化對美國所帶來的影響。

黃志芳指出，探討川普二點○現象之前，必須先來看過去四十年全球自由貿易對美國帶來的影響。全球貿易自由化不僅造成全球貧富不均，也讓全球產業重新分工，加上金融自由化、破壞性科技的崛起，有錢人變得更有錢、窮人變得更窮，這些巨大變革破壞了傳統社會結構，引起民眾巨大焦慮，最典型的輸家是美國鐵鏽帶藍領白人工人。不只是現在，事實上，川普從第一任期開始，就想要改變貿易自由化對美國所帶來的影響。

黃志芳指出，美國開始針對中國大陸，是從川普一點○開始，雖然川普二○二○年競選連任失利，但川普對大陸強硬的政策並沒有人走茶涼，拜登上任後，繼承川普的強硬對抗大陸政策，也全盤繼承對川普對大陸的關稅政策，甚至還加碼進行科技戰，「可以看到這股文化戰爭的脈動，不曾因為川普連任失利而停下來，火苗愈燒愈旺」。

黃志芳說，長期貿易逆差、產產外移，導致美國社會被掏空，且非法移民終究會破壞美國社會安定，這都是常識問題，川普的看法獲得美國選民支持，這也讓川普二○二四勝選。

黃志芳表示，川普與其所代表的民意，認為國際貿易應是「公平貿易」而不是「自由貿易」，對川普而言，「關稅不只是貿易武器，同時也是外交戰略的武器」。

川普及其團隊都認為一個偉大的國家不能沒有製造業，美國的再工業化不僅可解決藍領階級支持者訴求，還能重振美國，讓美國在世界保持領先優勢。黃志芳提醒，美國曾是最強大的製造業國家，也曾是最大的消費市場，當美國決定重振製造業，並結合其身為全球最大市場的優勢時，「台灣企業界絕不可以輕忽」。

他認為為政府與企業應該同步有一套川普二點○思維，以因應接下來的新時代。

川普 美國 黃志芳

延伸閱讀

川普有意暫緩禁抖音 政院：不影響台灣公部門限制

美股年終倒數第三個交易獲利了結 「川普」成明年最大變數

怕川普2.0讓Fed降息縮手？美債連跌三周 4變數決定2025走勢

2025年5大吸睛事 川普2.0、足球熱、印度大壺節、BTS合體回歸…

相關新聞

川普經濟新政 3個不確定

川普二點○時代來臨，恐將衝擊全球經濟、貿易，美國聯準會（Fed）以縮減明年降息幅度因應。台灣中央銀行研究川普二點○後指出...

黃志芳：川普追求公平貿易取代自由貿易

川普二點○時代來臨，全球貿易環境將從自由開放，再度走回保護主義。具有外交背景及貿易專長的貿協董事長黃志芳點出，川普上任以...

又有人事異動？傳次長連錦漳遞辭呈 經部：無法評論假設性問題

經濟部高層又傳人事異動，常務次長連錦漳以「健康因素」為由請辭，而且只做到2月底。對此，經濟部回應，「連次長仍戮力從公、為...

產業界議論紛紛、經部常次連錦漳傳閃退 經濟部回應了

經濟部又傳人事大地震？繼主管貿易的政次陳正祺確定月底閃退後，據傳主管產業和能源的常務次長連錦漳上任不到一年，也申請202...

新一波保單停售潮來襲 背後是業者和保戶各自盤算

新的一年即將來臨，又掀新一波「保單停售潮」，目前已知包括台灣人壽、富邦人壽、遠雄人壽、台新人壽，都通知保經代通路保單在明年1月1日下架，多達數十檔，其中以利變壽險保單最多，健康險相關的醫療險、意外傷害險的下架亦不在少數。

經部：台貝里斯 ECA 第1號決議文生效 有助深化雙邊工作

經濟部28日表示，台灣與貝里斯雙方簽署之經濟合作協定（ECA）第1號決議文-行政管理委員會議事規則，於2024年12月2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。