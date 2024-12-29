12月PMI估續擴張 「川普2.0」廠商對未來半年態度審慎

中華經濟研究院2025年1月2日將發布12月台灣製造業採購經理人指數（PMI），預期在第4季傳統旺季狀態下、及美國總統大選已落幕，但川普2.0尚未展開之際，指數微升或持平的機會大，應可持續呈現擴張。

中經院表示，觀察國內景氣，目前呈現「多空交戰」情形，廠商普遍對未來六個月前景沒有太樂觀，對於美國總統川普即將上任，廠商普遍呈現保守、觀望、審慎與不確定性的氛圍。

中經院提到，近來大陸經濟已有改善，這跟他們推出的刺激政策有些關係，只是目前看來沒有對台灣產業有明顯正面影響，主因是台灣和大陸的產業關聯性已在下降，加上川普日前宣布將對大陸進口商品再加徵10%關稅，台灣廠商現在愈來愈不會把大陸當作唯一的生產基地。

近一年PMI走勢 圖／經濟日報提供

此外，11月PMI指數上升幅度相當有限，未見強勁反彈，和10月表現差不多。中經院分析，主因是美國選前的不確定雖減少了，但是現在則是「風險增加」，而所謂的風險，指的是川普未來要做的事。

只是川普新政最後究竟會帶來多強的殺傷力，則有待觀察，尤其是川普宣布要對部分國家提高關稅，但目前評估應沒有那麼容易，畢竟不是川普說要做就做得成，因為很多法律問題需要解決。

值得注意的還有，交通工具產業表現不理想。中經院指出，歐美多家國際車廠傳出裁員計畫與下修財報等訊息，11月部分日產與豪華車亦傳出第3季財報不如預期。

面臨油電車轉型、疫後高基期的修正、與國產車組裝新制，11月PMI指數中，交通工具產業的新增訂單指數大跌20.6至29.4，為2020年6月以來最快緊縮速度。