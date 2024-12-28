又有人事異動？傳次長連錦漳遞辭呈 經部：無法評論假設性問題
經濟部高層又傳人事異動，常務次長連錦漳以「健康因素」為由請辭，而且只做到2月底。對此，經濟部回應，「連次長仍戮力從公、為團隊努力，對於次長未來生涯規劃的假設性問題無法評論。」
經濟部沒有證實傳聞，但回應內容卻耐人尋味，另外，有知情人士表示，只差走程序而已。
經濟部長郭智輝自今年5月20日上任後，6月常次林全能申請退休獲准、12月政次陳正祺申請退休獲准，現在又傳出連錦漳也要請辭，次長們紛紛遞辭呈，讓外界不得不關注倦勤的理由。
連錦漳跟林全能、陳正祺一樣，都是經濟部基層做起，比較特別的是連錦漳是森林系碩博士，待過經濟部工業局、行政院科技會報辦公室，標準檢驗局，經濟部組織調整後，擔任產業發展署署長，在林全能今年6月退休後，升任經濟部常次，但竟然短短半年時間就傳倦勤要退休。
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