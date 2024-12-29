資策會分析：數位轉型準備度 表現中等偏低

面對現今數位技術的快速發展，商業服務業的數位轉型已是企業決勝市場不可忽視的關鍵。不過，資策會數位轉型研究院數位生態研究中心主任楊惠雯卻提醒，我國商業服務業整體數位轉型準備的表現為「中等偏低」。

在最新出版的《2024商業服務業年鑑》中，楊惠雯以「數位躍升：解析商業服務業五大數位關鍵力」為題，分析我國商業服務業數位轉型五大關鍵能力的表現，以及強、弱項。

楊惠雯指出，以策略領導力、敏捷組織力、流程高效力、客戶服務力、數位技術力等數位轉型五大關鍵力，加總起來的表現為數位轉型準備度，我國2024年的平均分數為44.95分（滿分為100分），而數位轉型等級則可分為五等，其中分布於Leve13（玩家級）的比率最高，有29.79%的商業服務業落點於此，次高則為Leve12（新手級）達24.78%，Leve15（大師級）則只有5.75%。

楊惠雯分析，顯示我國商業服務業者已開始重視數位轉型，設定數位轉型目標、調整組織、運用數位工具深化流程、服務，但落實程度仍有提升空間。