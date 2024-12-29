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59%企業盼導入AI 提升效率

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
AI示意圖。 （路透）
AI示意圖。 （路透）

商業服務業作為勞力密集型產業，特別受到少子化和勞動力高齡化的影響。在最新出版的《2024商業服務業年鑑》中指出，台灣服務業在導入AI技術時，有著清晰且多重的目標，首要目標是提升組織效率，有近59%的企業希望透過AI技術自動化重複性和繁瑣的任務，釋放員工的生產力。

Hive Ventures蜂行資本創辦人李彥樞在《2024商業服務業年鑑》以「AI融合：服務業AI創新應用與管理」為題，分析台灣企業AI導入目標。

李彥樞指出，根據台灣企業AI趨勢報告的數據顯示，台灣服務業導入AI的首要目標在提升組織效率，而降低營運成本則是另一個重要目標，有超過56%的企業將其視為AI導入的主要驅動力，AI技術的應用不僅能提高效率，還能顯著降低成本。例如，AI技術在供應鏈管理中的應用，可以透過預測需求和優化庫存，減少過剩和缺貨的情況，從而降低物流和倉儲成本。

同時，李彥樞還提到，提升客戶忠誠度和體驗也是服務業導入AI技術的重要目標。54%的企業希望透過AI技術分析客戶行為數據，提供個性化的推薦和服務，從而提高客戶滿意度和忠誠度。個性化服務在零售業尤為重要，AI技術可以分析顧客的購買歷史和偏好，推薦相關產品，增強購物體驗。

此外，AI技術的應用還能直接帶來收入的成長，李彥樞指出，超過53%的企業將增加收入作為AI導入的目標。

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