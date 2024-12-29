商業服務業貢獻GDP逾六成 成長4.54個百分點

透析我國商業服務業趨勢，商研院商業發展與策略研究所長朱浩以五個關鍵數字，說明2023年我國商業服務業相較2022年出現哪些變化。包括：GDP占比61.72%較上年增4.54個百分點；銷售額30.5兆元較上年增0.98%；就業人數697.4萬人較上年增1.97%；營利事業家數132.1萬家較上年增3.27%；每月平均經常性薪資46,653元則較上年增2.11%。

在最新出版的《2024商業服務業年鑑》中，朱浩以「我國服務業發展現況與商業發展趨勢」為題，分析我國商業服務業各重要指標表現。

朱浩指出，依據行政院主計總處統計，2023年我國GDP達到新台幣23兆5,449.61億元，較2022年成長1.28%。其中製造業與服務業所創造的GDP分別為新台幣7兆6,654.76億元及14兆3689.14億元，分別占GDP的32.93%及61.72%；對比2022年占GDP比例的34.34%與61.00%可知，與製造業相比，服務業占GDP比率略有增加，顯示服務業仍是我國經濟生產的主要來源。

圖／經濟日報提供

朱浩並提到，從成長率來看，相較於2022年，2023年製造業為-6.66%，而服務業卻有4.54%。在服務業中，成長率最高者為運輸及倉儲業，達到27.48%；其次為藝術、娛樂及休閒服務業的27.25%，再次之為住宿及餐飲業的17.08%。

朱浩分析，從服務業各業別占GDP的比例來看，則是以商業範疇（包含批發及零售業、運輸及倉儲業、住宿及餐飲業）所占比例最高，生產毛額達到新台幣5兆425.18億元，約占整體GDP比重21.66%，其次為不動產的1兆8,222.36億元，以及金融與保險業1兆5,076.28億元，分別占整體GDP的7.83%與6.47%。

若以銷售額觀察，朱浩指出，我國服務業2023年銷售額達新台幣30兆5,318.80億元，家數約132.06萬家；2023年與2022年相比，營業家數與銷售金額均有提升。

再以銷售額排名分析，朱浩指出，除批發及零售以外，銷售額較多的產業依序為「金融及保險業」3兆6,793.02億元，「不動產業」1兆9,341.76億元，「出版影音及資通訊業」1兆7,462.98億元，「運輸及倉儲業」1兆6,117.60億元，「專業、科學及技術服務業」1兆894.20億元，「住宿及餐飲業」9,573.33億元，以及「支援服務業」7,106.62億元。

此外，在服務業就業情勢方面，朱浩指出，2023年服務業就業人數以「批發及零售業」人數與占比最高，與上年度相同，占全國總就業人數比率為16.41%。主要因為批發零售業是將商品由製造業移轉至消費者的最後一站，市場對其需求較大，就業吸納能力較大；再者，批發零售展店模式標準化，提高展店效率，在大量展店的情況下，投入人數亦較多。

服務業就業人數成長率較高業別，則又以「藝術、娛樂及休閒服務業」在2023年的表現最為突出，達8.77%，其次為「支援服務業」的6.78%，再其次「醫療保健及社會工作服務業」的4.75%。其他如「運輸及倉儲業」、「住宿及餐飲業」、「專業、科學及技術服務業」、「出版影音及資通訊業」及「其他服務業」，也都有超過2%的成長。值得注意的是，2023年「不動產業」則是呈現幾近停滯。而「批發及零售業」及「教育業」的就業人數分別為183.1萬人及63.7萬人，分別衰退為1.03%和0.16%，上述三業別則是幾近停滯與成長衰退的業別。