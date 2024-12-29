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每周一勢／印刷電路板全年產值可望重返成長

經濟日報／ 本報訊
圖／經濟日報提供
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經濟部統計，2024年受惠AI伺服器、人工智慧等新興科技應用需求擴增，以及業者切入低軌衛星供應鏈，推升印刷電路板需求，1~9月產值年增10.9%，全年可望重返正成長軌道。

前十月出口41億美元 陸港占大宗

海關出口統計，2024年1~10月我國印刷電路板業出口41.4億美元，年增0.3%。若按出口地區別觀察，今年前十月我國印刷電路板業出口以中國大陸及香港占34.2%居首，其次為東協占24.2%，美國占16.8%居第三。

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全台廠商共559家 近九成在北台灣

依2023年工廠校正及營運調查統計初步報告，2023年我國印刷電路板業廠商計559家，以員工人數200人以下之中小型企業為主，約占八成四，其中桃園市359家(占64.2%)最多，新北市124家(占22.2%)居次，近九成業者集中在北台灣。

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