台灣168／全年總稅收 衝5,100億元

財政部日前推估全年總稅收超過預算數（超徵）有機會衝上5,100億元，中央普通統籌分配稅款也將提前達標，截至11月底已超出全年預算296億元，預算達成率108％。財政部推估明年地方政府將可獲得「超徵紅包」384億元，為近十年第三高。

外銷有望結束二年負成長

經濟部發布11月外銷訂單金額522.7億美元，年增3.3%，為連續第九個月正成長，同時預估全年外銷訂單金額可達5,861~5,881億美元，年增4.5%~4.8%，結束二年負成長，並可望創下歷史第三高。

明年經濟成長率上修至3.13%

中央銀行舉行第4季理監事會議，決議上修今、明兩年經濟成長率，今年從上季預測的3.77%，上修至4.25%；明年經濟成長率則從3.08%上調至3.13% 。

內需強勁 10月刷卡額走揚

今年10月刷卡額達4,048億元，是史上單月第四大。（聯合報系資料照）

受惠蘋果手機換機潮、百貨周年慶、年末旅遊旺季等三大利多帶動，使10月全台國人刷卡額達4,048億元，是史上單月第四大，僅次於近三年的繳稅季，換言之，換機潮、周年慶和旅遊季三大力道疊加，幾乎要追上繳稅旺季刷卡量，顯示內需消費強勁。