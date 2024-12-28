泓創綠能斥資14億元 打造高效電動機車推進國際市場

投資台灣事務所通過七家中小企業擴大投資台灣，包含泓創綠能、萬士益冷氣、鋒鎂工業、太平洋自行車、頂發公司、信銘材料、立益物流。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,619家企業超過2兆4,557億元投資，預估創造15萬8,790個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1,090家企業投資約5,306億元，帶來3萬9,571個就業機會；後續尚有42家企業排隊待審。

泓創綠能是電動二輪與三輪載具核心零組件的研發與生產者，將於竹科宜蘭園區斥資14億元啟動新廠建設計畫，採用先進數位化管理系統，建置智慧化生產線，精準控管製造流程，提高生產效能與品質一致性。同時，廠房結合屋頂太陽能發電系統，使用銅級綠建築建材等，實現能源自主與碳排放減量的雙重效益，助力臺灣在綠能與智慧製造領域的全球競爭力，也為國內增加204個就業機會。

萬士益冷氣則是斥資近6億元於嘉義縣馬稠後產業園區興建新廠，全面結合ERP系統與AGV自動搬運系統，打造高效智慧化生產線，顯著提升效率並降低能源浪費。同時，廠區採用太陽能發電，並使用綠建築建材，未來將取得綠建築證書，設計兼顧節能與綠化。廠內空調系統全面採用自家研發的高效變頻產品，進一步強化環保效益，為臺灣空調產業注入永續發展動能，成為智慧綠能的標竿企業。

鋒鎂工業於桃園蘆竹區投入近5億元，導入AI自動化管理系統，以優化生產效率與產品品質。此外，公司製程中約有70%的原料來自回收料或下腳料的再利用，此舉能有效避免有限金屬資源的浪費，亦可減少廢棄重金屬對環境的污染，善盡環境保護的社會責任。

太平洋自行車投資5億元於桃園市新屋區興建廠房，導入自動化設備、智能設備、MES管理系統等，提升生產效率和管理精確度。廠區將設置太陽能發電系統，並配備廢水回收裝置，致力於降低產品碳足跡，實現永續經營。

頂發公司計劃於南投旺來產業園區投資近2億元，興建觀光工廠及商品展售中心，藉由專業技術與創新產品，讓更多人認識與喜愛薑的多樣應用。新建工廠將導入企業資源規劃(ERP)系統及設備即時監控，實現智機化生產目標。工廠亦將採用太陽能發電設備及智慧節能鍋爐，積極落實節能減碳理念。

信銘材料將投資3億元於高雄市大寮區，增設智動化生產設備、自動化分裝產線及智能倉儲系統，減少人工參與流程的人為錯誤。結合ERP、MES系統與IoT物聯網，落實數位管理，以提升製程效率及產品品質，強化在產業供應鏈中的競爭力，降低污染源，為環保貢獻心力。

立益物流將於桃園市平鎮區進行投資，斥資逾15億元增建第五期-多溫層智慧型自動化物流中心。其中將導入智慧物流WMS及AS/RS等新技術應用，配備先進的智慧溫控系統，以滿足食品、藥品、電商及電子科技等多元產業的需求。在節能減碳措施中，公司亦設置太陽能光電系統、儲冰式節能設備、循環回收等，展現對永續發展的承諾，更彰顯立益物流的競爭實力。