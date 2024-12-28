經部：台貝里斯 ECA 第1號決議文生效 有助深化雙邊工作
經濟部28日表示，台灣與貝里斯雙方簽署之經濟合作協定（ECA）第1號決議文-行政管理委員會議事規則，於2024年12月28日正式生效。
經濟部指出，前述決議文係於今年1月經濟部政務次長陳正祺與貝里斯外交暨外貿部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai）共同主持之「第1屆台貝ECA行政管理委員會」，雙方為有效落實ECA架構下的各項工作推動，所通過之行政管理委員會議事規則。
經濟部還提到，貝里斯為我在中美洲的重要友邦，一直以來堅定支持台灣的國際參與。台貝ECA自2022年1月生效後，雙方經貿交流更加熱絡。相較於ECA生效前，2023年全年貝里斯龍蝦輸入台灣已成長超過十倍，現已成為我進口龍蝦的重要來源國，而同期我國平織布出口至貝國亦成長近七成，顯見台貝ECA為雙邊貿易帶來正面效益。
經濟部表示，前述會中，雙方同意設立投資促進合作、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施（SPS）、技術性貿易障礙（TBT）、技術及經濟合作等委員會，近一年來均已陸續召開，在各領域促成台貝更全面合作。
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