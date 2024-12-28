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詐騙集團騙抵押房產頻傳 內政部籲申請地籍異動即時通

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
近年發生多起不法分子勾結專業人士，誘騙民眾將名下房地產抵押貸款，造成財產損失，內政部劉世芳認為應加強鼓勵民眾申請「地籍異動即時通服務」。圖／內政部提供
近年發生多起不法分子勾結專業人士，誘騙民眾將名下房地產抵押貸款，造成財產損失，內政部劉世芳認為應加強鼓勵民眾申請「地籍異動即時通服務」。圖／內政部提供

近年發生多起不法分子勾結專業人士，誘騙民眾將名下房地產抵押貸款，造成財產損失。內政部自2016年推出「地籍異動即時通服務」，截至今年第3季已累積28.5萬人申請。內政部長劉世芳表示，申請該即時通服務，在不動產有異動時，所有權人及指定的1位對象，能收到通知。

劉世芳說明，為協助民眾第一時間掌握自身不動產異動情形，內政部推出「地籍異動即時通服務」至今年第3季已累積28.5萬人申請，光是今年前3季就有12.6萬人申請，約是2017年至2022年，6年共12.2萬人的全部申請量，顯示民眾對不動產防詐通知的需求量大增，防詐意識抬頭。

劉世芳表示，不動產價值高，易為不法人士覬覦鎖定的目標，民眾須提高警覺，避免落入詐騙話術陷阱，並建議申請「地籍異動即時通服務」，在不動產有被申請買賣、贈與、調解移轉或設定抵押權登記等異動時，所有權人及指定的1位對象，能即時收到簡訊或電子郵件通知，如確認非本人申請案件時，可及時向地政事務所提出異議，攔阻產權異動。

劉世芳指出，申請該項服務除可就近到任一地政事務所臨櫃申請外，在新取得不動產申辦買賣等移轉登記時，也可以併土地登記案件提出申請，或使用自然人憑證或工商憑證於地政司「數位櫃臺」網站（https://dc.land.moi.gov.tw）免費申請，而民眾遇到可疑情形，請撥打165反詐騙諮詢專線求證，避免輕易將房地產設定抵押。

內政部 劉世芳 詐騙

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