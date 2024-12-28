台貝里斯ECA決議文生效 深化雙邊合作
經濟部今天指出，台灣與貝里斯雙方簽署的經濟合作協定（ECA）第1號決議文-行政管理委員會議事規則，已於113年12月28日正式生效，有助於深化雙方合作。
經濟部發布新聞稿表示，此決議文是在今年1月，經濟部政務次長陳正祺與貝里斯外交暨外貿部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai）共同主持的「第1屆台貝ECA行政管理委員會」，雙方為了有效落實ECA架構下各項工作推動，所通過的行政管理委員會議事規則。
在此會議，經濟部表示，雙方同意設立投資促進合作、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施（SPS）、技術性貿易障礙（TBT）、技術及經濟合作等委員會，近1年來均已陸續召開，在各領域促成台貝更全面合作。
貝里斯是台灣在中美洲的重要友邦，一直以來，堅定支持台灣的國際參與。台貝ECA自111年1月生效後，雙方經貿交流更加熱絡。
經濟部指出，相較於ECA生效前，112年全年貝里斯龍蝦輸入台灣已成長超過10倍，現已成為台灣進口龍蝦的重要來源國，而同期台灣平織布出口至貝國也成長近7成，顯見台貝ECA為雙邊貿易帶來正面效益。
經濟部補充，關於決議文的中、英文版已登載於經濟部國際貿易署的台灣ECA/FTA總入口網（https://fta.trade.gov.tw/）。
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