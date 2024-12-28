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央行：川普關稅威脅台灣風險低 惟半導體聚落恐削弱

中央社／ 台北28日電

美國總統當選人川普即將重返白宮，他曾說過，「關稅」是字典裡最美的字，並揚言上任後全面掀起關稅戰。央行報告指出，依照「川普風險指數」，台灣是低風險國家，面臨美國加徵關稅風險較小，但仍可能受波及，半導體聚落被削弱。

今年11月，川普再度贏得美國大選且將全面執政，根據川普發言，他將對所有進口品加徵10%至20%關稅，對所有中國進口品加徵60%關稅，各國憂心忡忡，擔心成為箭靶。

不過央行引用美國智庫資訊技術及創新基金會（ITIF）編製的川普風險指數，指出綜合考量各項因素後，墨西哥、泰國、加拿大較可能面臨美國加徵關稅威脅；台灣屬於低風險國家，風險甚至低於韓國及日本。

央行指出，除了對美貿易餘額對國內生產毛額（GDP）比率，川普新政府還會考量軍事支出對GDP比率、與中國外交關係，及對美互惠貿易政策等因素後，才決定加徵關稅。

台灣在川普風險指數排名當中，央行說明，台灣僅在「對美貿易出超占比」被評為風險較高，其他在「軍事支出占比」、「對中立場」與「反美障礙」方面則屬低風險，尤其台灣對中國立場與美國較相近，因此面臨美國加徵關稅風險較小。

不過央行提醒，雖然台灣是被美國加徵關稅的低風險國家，也非全無隱憂。

央行指出，若川普2.0對所有進口商品加徵關稅，並要求廠商於美國製造或提升當地規模及製程；以台灣半導體及資通訊產業為例，由於產品複雜度及不可替代性高，受影響有限，但仍可能分散台灣半導體資源，削弱國內產業聚落完整性，進而影響台灣的出口、投資與就業動能。

國際貨幣基金（IMF）假設，若美國全面加徵10%關稅，所有貿易對手國也採取報復性關稅，在此情境下，恐直接影響全球約1/4的商品貿易，導致貿易政策不確定性將大幅上升，並對未來數年全球經濟造成持續性損失；合計加徵關稅政策及貿易政策不確定性影響後，美、中及全球經濟成長動能都會受累。

中研院經濟所也示警，2025年經濟變數極大，尤其川普關稅措施、各國反應，將是一環扣一環，台灣與美國、中國經貿關係緊密，如果美、中景氣下滑，也會削弱台灣的經濟成長力道。

中研院經濟所推演2025年美中經濟如何影響台灣，在基準情境下，預測台灣明年經濟成長率為3.1%，若中美皆穩健，台灣經濟成長率可望提升至3.2%，但若中國、美國經濟均表現差，台灣成長率將跌破3%，僅剩2.93%。

川普 美國經濟 關稅

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