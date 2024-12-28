看淡股市、房地產後市 消費者信心指數連三降

中央大學台灣經濟研究中心昨（27）日發布12月消費者信心指數（CCI），總指數74.61點，較11月下降0.88點，不僅連三降，且六項分項指標全面回落。下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，分析，儘管台股還守穩23,000點，但漲的都是AI相關類股，傳產還是持續衰退。

值得注意的是「購買房地產時機」指標跌破100點，從樂觀轉為悲觀，創四年四個月以來新低。

中央大學台經中心執行長吳大任示警，明年台灣經濟恐面臨滿大轉折，川普相關貿易政策就是明年最大風險。12月CCI指數出現少見的六項分項指標全面下降，其中「投資股票時機」指標顯著下降，12月調查為52.99點，較11月下降2.89點，是12月下降幅度最多的指標。與房地產有關的「購買耐久性財貨」指標，12月調查為102.66點，較11月下降0.44點。

值得注意的還有「家庭經濟狀況」指標，12月調查結果為84.42點，較11月下降0.49點，但認為壞很多的比率卻從11月的2.8%，12月升至3.2%，認為稍好的比率卻是呈現下降，從11月的11.2％，12月下降至10%。中央大學終身榮譽教授單驥表示，這樣的數據表現是個警訊。

單驥表示，2025年是一個需要嚴肅看待的一年，很可能更糟糕的是，這只是一個開始，倘若美國、大陸經濟都不好，台灣肯定也不好。