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受惠AI需求、外銷旺季、傳產好轉…11月景氣升溫 續亮黃紅燈

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
受惠AI應用需求仍殷，製造銷售轉好，出口暢旺，11月景氣燈號續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈。聯合報系資料照
受惠AI應用需求仍殷，製造銷售轉好，出口暢旺，11月景氣燈號續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈。聯合報系資料照

國發會昨（27）日發布11月景氣燈號，續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈景氣對策信號綜合判斷分數較10月增加2分，回升至34分。

景氣燈號好於預期，國發會分析，主要是受惠AI應用需求仍殷，加上年底外銷旺季，以及傳統產業市況略有改善，海關出口值、製造業銷售量指數都明顯變好。國發會經濟發展處處長邱秋瑩指出，雖然「同時指標」連續19個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢；不過，「領先指標」連續四個月下滑，須密切關注後續變化。

景氣對策信號燈號變化
景氣對策信號燈號變化

景氣穩中有變，也呼應昨日同步發布的12月消費者信心指數（CCI）罕見呈現六項指標全面下挫，示警經濟現狀的情形。對此，國發會副主委高仙桂指出，AI需求、雲端伺服器大廠明年資本投資持續增加都是真實的存在，反觀CCI所呈現的是民眾對股市、對物價當下的感受或情緒反映，兩者會有落差。

談及2025年經濟成長，高仙桂強調，「不看淡」，也「沒有悲觀的理由」，他強調GDP目標上看3%，目前沒有看到經濟反轉往下的跡象。

邱秋瑩也說，預期2025年我國經濟表現仍會維持溫和成長態勢，投資則會是明年GDP的另一大亮點，且對於明年GDP的貢獻度，民間投資可望超越民間消費。

邱秋瑩並指出，IMF（國際貨幣基金組織）預期明年全球貿易成長將較今年高，主要也是因為AI應用需求仍殷，還有各國的降息，以及主要國家可能推出經濟刺激政策。因此，預估明年我國出口仍可望呈現溫和擴張態勢。

邱秋瑩進一步分析，11月景氣對策信號綜合判斷分數上升的主要原因在於出口，特別是半導體先進製程和ICT產品的出口表現都相當暢旺，加上部分傳產，像是塑化、紡織的出口表現也都轉正。此外，製造業銷售量也有增加，主因10月有颱風，11月因而受惠遞延出貨效應。

因此，11月景氣對策信號分數九項構成項目中，在海關出口值、製造業銷售量指數均由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分。

邱秋瑩還提到，同時指標經回溯修正後連續19個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢，惟領先指標連續四個月下滑，累計下滑1.25%。

邱秋瑩坦言，領先指標連續四個月下滑也是警訊。其中，在外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點，以及建築物開工樓地板面積三個構成項目，下滑較為明顯，須密切關注後續變化，目前景氣尚未看到反轉的跡象。

國發會 景氣對策信號 製造業

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