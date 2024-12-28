央行向外「借將」 強化戰力

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中央銀行昨（27）日公布，央行業務局局長潘榮耀、資訊處處長李瑞枔將於明年1月16日屆齡退休，經央行理監事會議核定，業務局局長職務將由業務局參事兼副局長謝鳳瑛調升，資訊處處長則是借調政治大學資訊管理學系教授陳恭擔任，成為央行首位向外「借將」的一級主管，兩位新任主管任期均自明年1月16日生效。

央行指出，新任業務局局長謝鳳瑛，現年63歲，輔仁大學企業管理學系畢業、政治大學行政管理研究所碩士，1984年進央行服務，歷任金檢處辦事員、業務局辦事員、業務局副局長等職，2023年5月29日調升參事兼業務局副局長；任事積極負責，熟稔財務金融，具備經營管理及行政領導能力。

新任資訊處長陳恭現年61歲，臺大資工系畢、資訊工程研究所碩士、美國耶魯大學電腦科學研究所博士，歷任政大資訊科學系副教授、教授、系主任、電子計算機中心主任、資管系教授；熟稔金融科技、區塊鏈技術與應用、程式語言與軟體工程，具備行政領導能力。

央行 研究所 碩士

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