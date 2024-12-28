央行向外「借將」 強化戰力

新的一年即將來臨，又掀新一波「保單停售潮」，目前已知包括台灣人壽、富邦人壽、遠雄人壽、台新人壽，都通知保經代通路保單在明年1月1日下架，多達數十檔，其中以利變壽險保單最多，健康險相關的醫療險、意外傷害險的下架亦不在少數。

2024-12-28 13:39