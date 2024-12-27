景氣燈號、CCI 指數不同調？ 國發會分析這樣說

穩住黃紅燈！國發會27日發布11月景氣燈號，續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數較10月增加2分，回升至34分。

11月景氣燈號穩住黃紅燈，但今同步發布的12月消費者信心指數（CCI）卻罕見呈現六項指標全面下挫情形。對此，國發會副主委高仙桂表示，AI需求、雲端伺服器大廠明年資本投資持續增加都是真實的存在，反觀CCI所呈現的是民眾對股市、對物價當下的感受或情緒反映，兩者會有落差。談及2025年經濟情勢，高仙桂強調，「不看淡」，也「沒有悲觀的理由」，GDP上看3%已是標配，目前沒有看到經濟反轉往下的跡象。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩指出，預期2025年我國經濟表現仍會維持溫和成長態勢，投資則會是明年GDP的另一大亮點，且對於明年GDP的貢獻度，民間投資可望超越民間消費。

邱秋瑩也說，景氣指標有涵蓋出口、生產、銷售等面向，11月增加兩分主要受惠出口及生產回升。

邱秋瑩並指出，IMF（國際貨幣基金組織）並預期明年全球貿易成長將較今年高，主要也是因為AI應用需求仍殷，還有各國的降息，以及主要國家可能推出經濟刺激政策。因此，即便今年我國出口基期已墊高，但預估明年我國出口仍可望呈現溫和擴張態勢。

邱秋瑩進一步分析，11月景氣對策信號綜合判斷分數上升的主要原因在於出口，特別是半導體先進製程和ICT產品的出口表現都相當暢旺，加上部分傳產，像是塑化、紡織的出口表現也都轉正。此外，製造業銷售量也有增加，主因10月有颱風，11月受惠遞延出貨效應。因此，11月景氣對策信號分數九項構成項目中，在海關出口值、製造業銷售量指數均由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分。

此外，邱秋瑩還提到，同時指標經回溯修正後連續19個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢，惟領先指標連續四個月下滑，累計下滑1.25%，惟下滑幅度並不明顯。

不過，邱秋瑩坦言，領先指標連續四個月下滑，當然要關注，這也是一個警訊。其中，在外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點，以及建築物開工樓地板面積三個構成項目，下滑較為明顯。

其中，建築物開工樓地板面積指數的下滑，主因住宅市況疲弱，但未來公共建設和半導體廠商建廠應可帶動指數回升。而外銷訂單動向指數、製造業營業氣候測驗點這二個指數也是續呈下滑，主因美國總統當選人川普動向的不確定性高，使得廠商相對保守。

不過，邱秋瑩強調，領先指標連續四個月下滑，須密切關注後續變化，但目前景氣尚未看到反轉的跡象。

關於傳產復甦方面，邱秋瑩指出，傳產庫存已進行一段時間，近期大陸也推出一系列經濟刺激政策，預期這將對我國傳產廠商的庫存去化帶來進一步幫助。此外，邱秋瑩還提到，東協也是近期很重要的市場之一，預期明年東協的經濟展望會很不錯，這也有助於我國傳產明年的出口表現。