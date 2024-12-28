12月消費信心連3降 購屋指標轉悲觀

中央大學台灣經濟研究中心昨日發布十二月消費者信心指數（ＣＣＩ），總指數較十一月下降○點八八點，來到七十四點六一點，不僅連三降，且六項分項指標全面回落，中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任示警，明年台灣經濟恐面臨滿大轉折，川普相關貿易政策就是明年最大風險。不過，國發會則表達，目前沒有看到二○二五年經濟反轉往下的跡象。

十二月消費者信心指數六項分項指標全數下降，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查五十二點九九點，較上月下降二點八九點，有顯著下滑。

與房市有關的指標，延續上月跌勢繼續下探。十二月「未來半年購買耐久性財」為一百○二點六六點，月減○點四四點，雖然幅度不大，但也創二年低點。

中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，十二月調查結果為九十九點八四點，與十一月相比，下滑○點五五點，跌破一百大關，從樂觀轉為悲觀水準，創近四年半低點。

中央大學終身榮譽教授單驥表示，這樣的數據表現是個警訊。儘管目前國內各主要預測機構多認為二○二五年台灣經濟成長率上看百分之三，但ＩＭＦ（國際貨幣基金組織）預測卻只有百分之二點七，而單驥的看法甚至比ＩＭＦ更悲觀一點，「我認為會低於百分之二點五」。

單驥表示，二○二五年是一個需要嚴肅看待的一年，很可能更糟糕的是，這只是一個開始，倘若美國、大陸經濟都不好，台灣肯定也不好。

國發會昨日也發布十一月景氣燈號，續亮代表景氣「趨熱」的黃紅燈，景氣對策信號綜合判斷分數較十月增加二分，回升至卅四分。

景氣燈號好於預期，國發會分析，主要是受惠ＡＩ應用需求仍殷，加上年底外銷旺季，以及傳統產業市況略有改善，海關出口數值、製造業銷售量指數，都明顯變好。

國發會經濟發展處處長邱秋瑩指出，雖然「同時指標」連續十九個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢；不過「領先指標」連四個月下滑，須密切關注後續變化。

景氣穩中有變，也呼應昨日同步發布ＣＣＩ罕見呈現六項指標全面下挫，示警經濟現狀的情形。

對此，國發會副主委高仙桂指出，ＡＩ需求、雲端伺服器大廠明年資本投資持續增加都是真實的存在，反觀ＣＣＩ所呈現的是民眾對股市、對物價當下的感受或情緒反映，兩者會有落差。

談及二○二五年經濟成長，高仙桂強調，「不看淡」，也「沒有悲觀的理由」，他強調ＧＤＰ目標上看百分之三，目前沒有看到經濟反轉往下的跡象。