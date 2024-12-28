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新材料循環園區環評說明會 經部：配合大林蒲遷村

中央社／ 台北27日電

經濟部今天舉行高雄小港區新材料循環產業園區第2階段環評說明會，經濟部長郭智輝到場聽取民眾意見。經濟部表示，持續配合大林蒲遷村調查進度，預計115年底完成園區核定設置作業。

經濟部辦理的新材料循環產業園區設置計畫環評作業已於今年10月上網公開，並在今天召開第2階段環境影響評估公開說明會。

新材料循環產業園區基地位於高雄市小港區，範圍包含大林蒲地區（約121.64公頃）與既有造陸區（約147.92公頃）及鳳鼻頭漁港已完成地籍登記的陸域土地（約3.23公頃）。

經濟部產業園區管理局透過新聞稿表示，郭智輝、經濟部次長何晉滄、民進黨立委賴瑞隆及高市府副秘書長王啓川代表傾聽民眾意見後，將接續啟動環評相關法定程序，預計115年底完成園區核定設置作業。

郭智輝表示，「新材料循環產業園區」是產業轉型的重要一環，也是未來國家邁向永續發展的具體實踐；建立循環經濟示範園區，促進區域經濟的繁榮，使發展與生態共存共榮，這些目標需要中央及地方攜手合作，同時凝聚社會各界共識。

中油洲際液化天然氣接收站（七接）計畫也在附近，經濟部表示，將就本案園區申設作業與中油持續視遷村狀況滾動檢討相關期程，以避免影響大林蒲地區居民的生活及健康，未來會朝此目標努力，並密切與環境部及高市府持續溝通聯繫，以有效加速推動園區設置作業。

配合高市府遷村調查結果，經濟部強調，持續加速辦理園區設置作業，並繼續與高市府等單位共同努力，積極協調、排解地方疑慮，化解當地民眾及相關權益人疑慮，推動高雄地區產業創新並維護生活環境品質。

中油 環評 經濟部

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