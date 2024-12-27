投資台灣再添泓創綠能等7家 三大方案吸逾2.45兆

投資台灣事務所今天通過7家中小企業擴大投資台灣，包含泓創綠能、萬士益冷氣、鋒鎂工業、太平洋自行車、頂發公司、信銘材料、立益物流。截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1619家企業、超過新台幣2兆4557億元投資。

投資司透過新聞稿說明，泓創綠能為積極布建經銷通路以因應內、外銷市場需求，公司將於竹科宜蘭園區斥資14億元啟動新廠建設計畫，採用先進數位化管理系統，建置智慧化生產線，精準控管製造流程，提高生產效能與品質一致性，也將為國內增加204個就業機會。

為擴大市場規模與積極開發代工市場，萬士益冷氣斥資近6億元於嘉義縣馬稠後產業園區興建新廠，全面結合ERP系統與AGV自動搬運系統，打造高效智慧化生產線，顯著提升效率並降低能源浪費。

鋒鎂工業已於110年申請中小企業投資方案，現為因應市場對於紅銅板材的需求，公司計畫再加碼申請第2案，於桃園蘆竹區投入近5億元，導入AI人工智慧自動化管理系統，以優化生產效率。此外，公司製程中約有70%的原料來自回收料或下腳料的再利用，能有效避免有限金屬資源的浪費，並減少環境污染。

太平洋自行車因應電動輔助自行車市場需求日益增加，公司投資5億元於桃園市新屋區興建廠房，導入自動化設備、智能設備、MES管理系統等，提升生產效率和管理精確度。

頂發公司為進一步提升品牌價值，計畫於南投旺來產業園區投資近2億元，興建觀光工廠及商品展售中心；新建工廠將導入企業資源規劃（ERP）系統及設備即時監控，實現智機化生產目標。

信銘材料鑒於未來半導體大廠需求，並強化差異性競爭優勢，將投資3億元於高雄市大寮區，增設智動化生產設備、自動化分裝產線及智能倉儲系統，減少人工參與流程的人為錯誤。結合ERP、MES系統與IoT物聯網，落實數位管理，以提升製程效率及產品品質，強化在產業供應鏈中的競爭力，降低污染源。

立益物流113年中首度申請中小企業投資方案，現為因應全球物流產業發展趨勢，公司將於桃園市平鎮區再投資第2案，斥資逾15億元增建第五期多溫層智慧型自動化物流中心，導入智慧物流WMS及AS/RS等新技術應用，配備先進的智慧溫控系統，以滿足食品、藥品、電商及電子科技等多元產業的需求。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1619家企業超過2兆4557億元投資，預估創造15萬8790個本國就業機會，後續尚有42家企業排隊待審。