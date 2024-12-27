投資台灣事務所：泓創綠能打造高效電動機車 進軍國際

投資台灣事務所27日通過7家中小企業擴大投資台灣，包含泓創綠能、萬士益冷氣、鋒鎂工業、太平洋自行車、頂發公司、信銘材料、立益物流。其中投資金額最大的是立益物流，將投資15億元增建第五期-多溫層智慧型自動化物流中心；其次是泓創綠能將斥資14億元在竹科宜蘭園區啟動新廠建設計畫。

經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1619家企業超過2兆4557億元投資，預估創造15萬8790個本國就業機會，其中「中小企業加速投資行動方案」則已吸引1090家企業投資約5306億元，帶來3萬9571個就業機會；後續尚有42家企業排隊待審。

經濟部表示，立益物流為客戶提供整體物流方案規劃及服務，113年中首度申請中小企業投資方案，現為因應全球物流產業發展趨勢，提前布局市場增長需求，將於桃園市平鎮區再投資第二案，斥資逾15億元增建第五期-多溫層智慧型自動化物流中心。其中將導入智慧物流WMS及AS/RS等新技術應用，配備先進的智慧溫控系統，以滿足食品、藥品、電商及電子科技等多元產業的需求。

泓創綠能是電動二輪與三輪載具核心零組件的研發與生產者，並推出自有品牌Zau電動機車、電動輔助自行車及電動三輪物流車，產品皆獲得交通部安全認證及工研院等專業機構的認證。將於竹科宜蘭園區斥資14億元啟動新廠建設計畫，採用先進數位化管理系統，建置智慧化生產線，精準控管製造流程，提高生產效能與品質一致性，為國內增加204個就業機會。

萬士益冷氣是專業空調公司，將斥資近6億元於嘉義縣馬稠後產業園區興建新廠，全面結合ERP系統與AGV自動搬運系統，打造高效智慧化生產線，顯著提升效率並降低能源浪費。

鋒鎂工業110年已申請過中小企業投資方案，現為因應市場對於紅銅板材的需求，計劃再加碼申請第二案，於桃園蘆竹區投入近5億元，導入AI自動化管理系統，以優化生產效率與產品品質。經濟部表示，鋒鎂在製程中約有70%的原料來自回收料或下腳料的再利用，可有效避免有限金屬資源浪費、減少廢棄重金屬對環境的污染。

太平洋自行車協助全球超過30個品牌生產客製化產品，並以自有品牌「Pacific Cycles」小徑折疊車及特殊需求自行車行銷國際，曾獲得台灣精品獎、IF設計獎、Red Dot設計獎的肯定。因應電動輔助自行車市場需求日益增加，將投資5億元於桃園市新屋區興建廠房，導入自動化設備、智能設備、MES管理系統等，提升生產效率和管理精確度。

頂發公司深耕生薑領域，創立自有品牌「薑先生」以推廣台灣優質薑品為使命，「薑先生」除生產薑片外，還推出黑糖薑片、薑粉及足浴包等多元商品。為進一步提升品牌價值，公司計劃於南投旺來產業園區投資近2億元，興建觀光工廠及商品展售中心，藉由專業技術與創新產品，讓更多人認識與喜愛薑的多樣應用。

信銘材料專注於半導體特用氣體的生產與技術創新，將投資3億元於高雄市大寮區，增設智動化生產設備、自動化分裝產線及智能倉儲系統，減少人工參與流程的人為錯誤。