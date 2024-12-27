林佳龍接見日本駐台代表 盼台日洽簽經濟夥伴協定

外交部長林佳龍26日接見日本台灣交流協會代表片山和之，針對日本外務大臣岩屋毅於25日在北京會見中國大陸外交部長王毅時，表達日本對中國大陸近期在台海周邊軍事行動的高度關注，並重申台海和平穩定對日本及國際社會至關重要，林佳龍特別請片山和之向日本政府轉達台灣政府的肯定與感謝。

林佳龍表示，日本與台灣同樣位於東亞第一島鏈，共享民主、自由、人權與法治等普世價值，也共同面對中國大陸威權擴張的壓力。今年以來，日本已多次在國際場合公開表達台海和平穩定的重要性。林佳龍提到，日本首相石破茂 11月出席亞太經濟合作會議（APEC）期間，也向中國大陸國家主席習近平表達日本高度重視台海和平的立場，凸顯此議題已成為國際民主陣營的共識。

林佳龍並細數今年台灣與日本的交流成果，包括日本派出史上最大規模的訪台議員代表團出席今年5月總統賴清德就職典禮表達祝賀、7月台日進行1972年斷交以來的首次海巡船共同海上訓練、8月前首相野田佳彥訪台，同月時任議員的石破茂首相訪台並宣布參選，最終成功當選。此外，日本也在今年陸續開放台灣火龍果與石斑魚進口，林佳龍強調，這些豐碩成果不僅深化了台日友誼，也深化雙方的防衛與經濟韌性，從中感受到日本對台灣的重視、以及片山和之努力的足跡，他也特別向片山和之致謝。

展望台日關係未來，林佳龍表示，期待台日兩國強化在第三國合作，並以台、美、日、澳協助我國友邦吐瓦魯建設海底電纜的成功經驗為基礎，拓展至其他國家。此外，鑑於台日產業的高度互補性，且兩國在既有溝通框架下已完成包括投資協議、避免雙重課稅協定與關務協定等多項協議，林佳龍期盼台日能儘速洽簽「台日經濟夥伴協定」（EPA），以深化經貿合作並強化供應鏈韌性。

林佳龍也向片山和之分享他所策畫的新書《走進許文龍的雕塑世界》，「許文龍不僅是企業家，更是一位藝術家」，林佳龍提到，日治時代許多為台灣默默耕耘的「偉人」，像是八田與一、磯田謙雄、磯永吉、末永仁等人，因為都散發出人性的光輝而成為許文龍的雕塑對象。未來，林佳龍也計畫協助推出日文版，將這份對土地的深情與敬意與日本朋友分享。林佳龍也期許台日友好的厚實情誼，能持續深化與延續。