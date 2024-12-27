MIC：消費者網購仍愛在綜合型電商 直播電商崛起

資策會MIC發表《電商購物節調查》，網友在電商購物節的前五大常用平台，可發現綜合型電商平台（83%）居冠，其次依序為實體零售網購通路（31%）、第三方外送平台（16%）、品牌網購通路（15%）與直播電商平台（14%），直播電商平台的崛起，其取代了社群或通訊平台成為第五名。

關注不同年齡層的第二常用平台，18-25歲為第三方外送平台、26-65歲為實體零售網購通路。進一步比較各年齡層偏好，可發現品牌網購通路在18-35歲的偏好比重最高、直播電商平台最受26-35歲青睞。

針對購物節消費者有感的前五大促銷手法，資策會MIC調查顯示，依序為贈品活動、解任務活動、抽獎活動、會員點數/分級累積考量、集點活動，消費者已更習慣解任務活動的促銷手法，排名從2023年第四名躍升至2024年第二名，而集點活動則有比較明顯的退燒，減幅為前五名最大。

產業分析師杜芸諮指出，超過半數的消費者認為到貨時間不穩定仍是購物節期間最在意的缺點，因此如何讓消費者更容易掌握物流資訊，以及在購物節期間更快速的配送到貨都是業者須持續努力的方向。