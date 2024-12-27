電商月月造節網友卻呈現疲態 雙11拉大與雙12差距

電商業者年年造節，效果不一。資策會產業情報研究所（MIC）發布2024年《電商購物節消費者調查》，網友常消費的前五大電商購物節，依序為雙11（95%）、雙12（32%）、618購物節（24%）、38女王節（14%）、黑色星期五（13%），前三名自2022年起無變化，但比率上，雙11較2023年成長10%、雙12衰退11%，而618衰退高達17%，雙11與雙12的差距持續擴大，從2023年四成擴大至2024年六成。

產業分析師杜芸諮分析，消費者近三年對電商購物節的參與有更集中化的趨勢，逾八成網友全年參與的電商購物節在3個以內，進一步觀測最大宗網友的參與數量，可發現2022年3個占最多數，2023年2個與3個，數字相近，2024年參與2個明顯居冠，反映出網友對月月造節呈現疲軟，加上更加熟知業者在雙11的優惠力道大於所有電商購物節，因此集中在雙11消費的傾向在2024年更明顯。

資策會MIC調查顯示，2024年網友在電商購物節的前十名購買品項，依序為個人清潔、美妝保養用品、3C、居家生活用品、內外衣著、保健醫療、家電、零食飲料、飾品配件、票券。值得注意的是，保健醫療的排名與比率皆有顯著成長，不僅從第十名上升至第六名、比率增加7%，為所有品項中增幅最高。