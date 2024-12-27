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國產署原址改建案第9度開標 台境獲首階段資格標
鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址改建案，今天第9度開標，有1間廠商投標且符合資格。國產署指出，投標廠商為台境企業股份有限公司，後續將依採購程序辦理評選作業。
國產署說明，目前台境是符合第一階段的資格標，採購評選委員會將召集國產署內部委員、專家學者等外部委員，共同檢視廠商規劃提供的服務是否符合此案需求，評選通過後，才會進行簽約。
為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足，國產署規劃在原址（仁愛段基地）改建，引進民間投資共同參與興建，由合作廠商在仁愛段基地，依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光局進駐使用。
國產署同時另提供南港段、中山段等2處位於台北市區精華地段的基地，以設定地上權方式，供合作廠商興建、營運自有建物。
由於近年營建成本大漲，此案曾8度流標。
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