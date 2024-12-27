【重磅快評】阻止外送巨獸形成 公平會只是跨出第一步

Uber Eats申請併購Foodpanda台灣外送事業的計畫日前遭到公平會否決，此舉在意料之中。由於兩大平台一旦合併市占率高達九成，公平會做成駁回此一合併案的決定並不困難，但光是阻擋外送平台形成壟斷局面，只是跨出第一步。

從消費者、社會、企業經營及法律等角度來看，公平會這一決定具有深遠的意義。

對消費者而言，公平會的決定無疑是讓經常使用外送的民眾鬆了一口氣。因兩家合併後，Uber Eats和Foodpanda將主導市場，極可能導致外送費用上漲和服務質量下降。消費者在選擇上面臨更少的選擇，進而影響整體消費體驗。公平會雖不願透露這兩家各自的市占率，但說明合併後的外送平台市占率超過90%，將削弱競爭，進一步提高價格。

從社會的角度來看，此決策反映了對市場公平性的重視。外送平台的合併可能導致「巨獸」的出現，使得中小型餐飲業者及外送員的權益受到威脅。若合併成功，Uber Eats可能提高對餐飲業者的抽成，進而影響餐飲價格及外送員的勞動條件。公平會的決定有助於維護市場競爭秩序，保障各方利益。

對於企業而言，Uber Eats和Foodpanda合併的失敗意味兩家公司必須重新評估其市場策略。Uber Eats曾主張，合併能提高配送效率和網路密度，但公平會認為這些效益難以驗證且未必需要透過合併來實現。企業需要尋找其他方式來增強競爭力，例如改善服務質量或創新商業模式，以應對市場挑戰。

就法律層面來看，公平會的決定依據《公平交易法》，強調反壟斷法的重要性。該法旨在防止市場集中度過高而損害消費者及其他商業利益。公平會禁止兩家結合的決定，也向其他企業發出明確信號，即在追求增長和擴張時必須考慮競爭法規範。

整體而言，公平會禁止Uber Eats與Foodpanda合併的決定，從多個角度來看都是合理且必要的，此決定自然獲得社會支持。

但在公平會阻止市場出現超大平台壟斷之際，外送平台進入台灣市場已十年，迄今還沒有明確的主管機關，外送業是否健全發展，是政府必須正視的問題。尤其是外送員人數在2022年已經高達14.5萬人，是疫情前的3倍，這群龐大的工作族群已無法忽視。例如外送產業的專法立法有無必要，都值得探討。

無論是外送員的工作權益、平台對餐飲業者的抽成，這些都會反映在對終端消費者的服務上。監管外送平台業者的工作，不光是公平會的職責，其他部會也要動起來。