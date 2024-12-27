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12月消費者信心指數連三降 購房地產信心續降到四年半低點

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
在央行連續房市管制措施下，房市明顯降溫，國人購買房市信心也降到四年半低點。本報資料照片
在央行連續房市管制措施下，房市明顯降溫，國人購買房市信心也降到四年半低點。本報資料照片

中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布12月消費者信心指數（CCI）總指數為74.61點，較上月下降0.88點，連續三個月下降，其中跌幅最大的是投資股票時機，另與房市相關的指標也繼續下跌，而且跌破樂觀水準，轉呈悲觀，指標探近四年半低點。

12月消費者信心指數六項分項指標全數下降，下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查52.99點，較上月下降2.89點，顯著下滑。下降幅度第二的指標為「未來半年物價水準」，本月調查41.23點，較上月下降0.56點。下降幅度第三的指標「未來半年國內經濟景氣」，本月調查88.7點，較上月下降0.51點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

與房市有關的指標，延續上月跌勢繼續下探。12月「未來半年購買耐久性財」為102.66點，月減0.44點，雖然幅度不大，但也創2年低點。中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，12月調查結果為99.84點，與11月相比，下滑0.55點，跌破100大關，從樂觀轉為悲觀水準，創近4年半低點。

113年12月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為113年12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3040位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

中央大學

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