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12月CCI指數六指標全下挫 2025年台灣經濟恐面臨大轉折

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

中央大學台灣經濟研究中心27日發布12月消費者信心指數（CCI），總指數較11月下降0.88點，來到74.61點，不僅連三降，且六項分項指標全面回落。中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任示警，明年台灣經濟恐面臨滿大轉折，川普相關貿易政策就是明年最大風險。

12月CCI指數出現少見的六項分項指標全面下降，其中「投資股票時機」指標顯著下降，12月調查為52.99點，較11月下降2.89點，是12月下降幅度最多的指標。另，與房地產有關的「購買耐久性財貨」指標，12月調查為102.66點，較11月下降0.44點，但已落至二年新低，反映央行選擇性信用管制和限貸令對房地產市場已產生影響。

「購買房地產時機」指標，12月調查結果為99.84點，跌破100點，轉為悲觀，更是4年4個月以來新低。

此外，值得注意的還有「家庭經濟狀況」指標，12月調查結果為84.42點，較11月下降0.49點，但認為壞很多的比率卻從11月的2.8%，12月升至3.2%，認為稍好的比率卻是呈現下降，從11月的11.2％，12月下降至10%。中央大學終身榮譽教授單驥表示，這樣的數據表現是個警訊。

單驥還提到，儘管目前國內各主要預測機構多認為2025年台灣經濟成長率上看3%，但IMF（國際貨幣基金組織）預測卻只有2.7%，而他的看法甚至比IMF更悲觀一點，「我認為會低於2.5%」。

單驥表示，2025年是一個需要嚴肅看待的一年，很可能更糟糕的是，這只是一個開始，倘若美國、大陸經濟都不好，台灣肯定也不好。此外，明年還需特別留意台灣產業的重組，現在除了傳產碰到大問題，高科技產業也可能面臨被迫自願或被請出去到美國設廠。

2024年12月份消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2024年12月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3040位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。

中央大學

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