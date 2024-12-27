逾半數企業預期2025年會調薪 估調幅4.1%優於軍公教

隨著國內各家經濟研究機構預測紛紛出爐，普遍認為2025年經濟仍可維持穩健成長，1111人力銀行27日發布最新調查結果也顯示，有52.5%企業2025年會調薪，較去年增加1%，調薪意願創下自2022年以來新高，可望平均調幅為4.1%，優於軍公教的調薪3%。

調查還指出，57.5%受訪企業今年已有調薪，其中有高達三成二是全部員工皆受惠，採取齊頭式調薪來拉高水平，另外六成八則是部分員工有調薪，聚焦在個人績效表現上。

而企業調薪主要考量則包括：企業營運狀況72.1%、個人工作績效60.6%、專業能力31.1%、部門整體績效29.5%，以及上次調薪時間及幅度22.9%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，因應人才難找的缺工現況，企業加薪意願不僅創下近三年新高，更端出各種留才措施，最常見以績效獎金39.3%、年終獎金33.5%、員工旅遊24.8%、分紅配股17.6%等實質方式來獎勵員工。

至於明年元月起，每月最低工資將調升至28,590元、時薪190元，是否影響民間企業的調薪腳步呢?根據調查顯示，有高達52.4%坦言成本增加影響調薪幅度、8.1%成本增加今年確定不再調薪 ; 另外39.5%則表示公司加薪政策續行不受影響。

上述「企業第一季調薪暨徵才調查」，是1111人力銀行針對企業人資進行立意抽樣，調查時間2024年12月5日到12月25日，有效調查份數為874份。