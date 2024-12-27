年度體檢營運狀況 1111調查：近六成企業持正面肯定

根據1111人力銀行27日發布的最新調查顯示，盤點2024年的營運狀況，有41.6%是低於預期目標、48.3%符合預期目標，以及10.1%高於預期目標。整體而言，有近六成企業對於今年的營運表現給予正向肯定。

再觀察2025年第一季人力需求，有出現人力缺口而大舉徵才的企業占55.7%，急缺專業技術人員51.7%，以及基層員工39.7%兩大類型。

又透過交叉分析顯示，以「電子科技/資訊/軟體/半導體」、「一般傳統製造」、「餐飲/住宿服務」、「一般服務業」、「建築營造/不動產相關」等五大產業需求炙熱。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，從中央研究院經濟研究所日前發布最新經濟預測，上修2024年經濟成長率至4.23％，比上次預測高0.35個百分點；2025年預測經濟成長率為3.1％，各季經濟成長率估值呈現「前低後高」，明年國內整體表現有望漸入佳境，因而有五成六受訪企業將在明年第一季大舉招募，相較於去年同期成長6%。

此外，曾仲葳還提到，透過調查也可以看出，由半導體領軍的科技業，受到AI題材加持，2025年依然是產業領頭羊，渴求源源不絕的頂尖研發人才加入；而需要大量人力的傳統製造業、餐飲住宿業以及一般服務業，不論是正職人員還是兼職計時工讀，都很歡迎求職者投履歷應試；另外，受到房市交易持續熱絡影響，建築營造/不動產相關行業，需要新血汰弱留強，因而招兵買馬。整體來說，專業技術背景人才以及基層人員，都會是下一波的徵才主力，近期有意轉職的朋友可以多留意屬意的公司是否釋出職缺。

歲末年終迎來消費高峰，多家知名餐飲集團同時湧現加薪潮，因應明年展店需求，不僅大動作徵才，更啟動加薪計畫，政商名流經常到訪的高檔餐廳 「海峽會」 美食集團執行長林奕寬指出，因應旗下各餐飲品牌人才需求與新項目求才若渴，包括餐廳營運總監薪資落在8萬至12萬，粵（台）菜主廚、副主廚、爐台廚師、燒臘廚師及砧板廚師等，薪資約4萬5到12萬；餐廳協理、經（副）理月薪6萬起，最高可達10萬元；餐廳外場主任、領班（組長）、服務專員薪資至少4萬起跳，最高可達5萬８000元，除了符合勞基法規定與員工基本福利之外，每月還提供量能獎金、績效獎金以及各項業務指標獎金，盼能吸引有心投入餐飲領域，想要快速累積高端餐飲職能的求職者。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，配合寒假打工及年後轉職需求，鼓勵所有求職者，要拿出態度找到最理想的幸福企業，不論是新、舊會員，只要完成活動並填寫問卷，均可獲得50元全家電子商品券，並可參加「找工作送1萬」，申請新台幣1萬元(現金)大紅包，於2024年12月23日起在1111找到工作，即可申請參加找工作送1萬，2025年1月開放申請到職回報，凡在職滿三個月，經查核即可獲得1萬元大紅包，有意轉換跑道的上班族，不妨把握機會積極投遞履歷。

上述「企業第一季調薪暨徵才調查」，是1111人力銀行針對企業人資進行立意抽樣，調查時間2024年12月5日到12月25日，有效調查份數為874份。