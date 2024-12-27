遇高關稅 6成7台廠可部分轉嫁

面對全球政經變局，外貿協會昨日公布最新「貿協經貿指數」（TAITRA INDEX），調查發現，百分之六十七點三受訪者台企表示，面對美國總統當選人川普的高關稅政策「可部分轉嫁」，但也有百分之二十點五只能「自行吸收」。外貿協會董事長黃志芳說，這代表部分企業的核心競爭力尚需加強。

黃志芳指出，川普二點○猶如颶風席捲全球，若將美國想像成一台超級電腦，黃志芳比喻其影響好比「電腦全面更換軟體系統」，川普一點○以弱美元做工具，但川普二點○恐貨幣、貿易、金融三管齊下。台灣以製造業和貿易為核心，地緣政治對關稅、貿易與物流的影響甚鉅，讓中小企業首當其衝，應以全新的思維與策略應對。

為了因應川普二點○，貿協共訪問了二千五百位台灣企業主、ＣＥＯ、專業經理人，調查外交、出口信心、匯率變動預期、關稅以及企業轉嫁能力。

黃志芳說，美國曾是全世界製造業最強大的國家及最大消費市場，川普將大力推動「美國再工業化」，這是台企須嚴肅面對的課題，「我們絕對不能缺席」。

經貿指數調查台企對美國關稅未來三年增幅預期，六成出口業者認為川普將兌現競選主張加徵的百分之十至百分之二十關稅，三成企業則樂觀認為實際課徵幅度不會那麼多。超過九成出口業者目前沒有赴美製造計畫，但隨著川普上任後的經貿政策更加明確，供應鏈可能動態調整。

可惜的是，黃志芳說，台企因應地緣政治風險的研究相對薄弱，仍以減低成本、增加研發等傳統方式應對，但是，建立地緣經濟分析能力、增加財務韌性等先進策略未被普遍採用。

黃志芳呼籲要重視研究，畢竟川普上台後，工廠可能面臨重新遷移或連根拔起的風險。

「貿協經貿指數」將每半年公布一次，明年中旬將針對川普上任後的企業動態再進行調查。明年ＣＯＭＰＵＴＥＸ還將會邀請更重要的國內外雲端服務供應大廠、金融與創投要角參與。

為面對「美再工業化」商機，黃志芳表示，貿協將會有三項具體作為，協助企業因應川普二點○挑戰，除持續公布貿協經貿指數；明年八月也會前進美國德州達拉斯舉辦旗艦級台灣形象展；透過台北總部及在美五個辦事處協助台商因應美國再工業化。

川普高關稅政策推動下，台美如何創造更多的合作機會，黃志芳認為，「讓美國再次偉大」（英語：Make America Great Again，縮寫：ＭＡＧＡ）有歷史上的合理性，未來美國市場愈趨關鍵，貿協將於美南科技重鎮德州達拉斯舉辦台灣形象展，聚焦ＡＩ應用、先進製造與大健康產業，並舉辦投資論壇、ＣＥＯ產業論壇等活動。

「二○二五年美國台灣形象展」將於八月十四日至十六日於美國德州達拉斯盛大舉行。台灣作為全球重要的科技製造中心，與美國的產業結構高度互補，近年「美南、墨北」新的區域製造中心已逐漸成型 ，而德州位置更為美南的經貿樞紐，為我國業者前進美國投資、拓銷之最佳前哨站，為台美雙方合作提供了契機。

另外，也會透過外貿協會在美國五個據點，分別位於紐約、芝加哥、洛杉磯、舊金山、以及達拉斯，提供企業因應美國再工業化的專屬服務。