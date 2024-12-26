2025新制搶先看 元旦有多項新制上路
2025年元旦有多項新制上路，包括稅制、勞工權益、民生消費、產業面及市場面等。民眾小確幸像是基本生活費及最低工資都調升，但也要留意旅宿業不再提供一次性備品等民生新制。
稅制類
綜所稅減稅
基本生活費及綜所稅免稅額、標扣額等各項額度調升，估687萬戶受惠，2025年5月報稅適用
遺贈稅級距金額調升
適用最低稅率10%金額，遺產稅調高至5,621萬元以下，贈與稅調升至2,811萬元以下，高資產族群可望省稅
營業稅起徵點調升
銷售貨物起徵點調高至每月銷售額10萬元，銷售勞務調高至每月5萬元，估12萬家營業人受惠
企業最低稅負稅率調升
接軌全球最低稅負制（GMT），全年收入達7.5億歐元的跨國企業，且有效稅率未達15%者，國內最低稅負稅率自12%調升至15%（仍待公告）
勞工類
最低工資調升
最低工資月薪自27,470元調升至28,590元，時薪自183元調升至190元，估257萬名勞工受惠；另軍公教調薪3%
勞保費率調升
勞保普通事故費率調升0.5個百分點，預計調升至11.5%，加計1%就業保險，合計費率為12.5%；另國民年金保險費率調高至10.5%
民生消費類
旅宿業不得主動提供一次性備品
不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏等衛生用品供消費者自由取用
租金補貼擴大及延續
補貼戶數提高至75萬戶，並簡化流程
有條件式線上申換護照
在台設有戶籍的成年人、護照已逾期且護照資料頁記載事項不需變更者，可線上申換，取消試辦人數限制
產業類
碳費試申報
2025年試申報，2026年正式收費。每噸300元，適用優惠費率可降至每噸100元或50元
各縣市土地公告現值調整
如台北市已公告調漲5.24%，台中調漲3.69%
全新的三大海運聯盟正式營運
元旦起陸續上路
再生醫療雙法施行細則
預計公布實施
健保兩大子法修正上路
對國產製藥產業釋利多，可望改善藥價給付規範、擴大藥品經濟，國內製藥業將共同受惠
用電大戶節電目標提高
用電大戶節電目標由1%提高至1.5%，共271家公司受影響
數位平台廣告實名制上路
將分階段進行，先從高風險廣告客戶開始進行
市場類
開放主動式及被動式多資產ETF
提供投資人多元化金融商品，估三年內累計發行規模可上探2,000億元
修正保險業投資不動產基準利率
1月底前實施，保險業不動產投資報酬率最低為2.97%；修正後為2.419%，降低0.551個百分點
創新板全面刪除合格投資人制度
提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌，1月6日起實施
調整保險業計提利率風險適用倍數將
保險業計提利率風險所適用之「X+Y倍系統」，其中114年度原適用之X倍為一倍，調整為維持與113年度相同之0.9倍
興櫃公司董事及監察人選舉制度
採候選人提名制，申請登錄興櫃者，須提供已載明相關提名制度之公司章程
上櫃案評估查核期間修正
改為最近二年度，明年起申請上櫃案適用
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