2025新制搶先看 元旦有多項新制上路

2025年元旦有多項新制上路，包括稅制、勞工權益、民生消費、產業面及市場面等。民眾小確幸像是基本生活費及最低工資都調升，但也要留意旅宿業不再提供一次性備品等民生新制。

稅制類

綜所稅減稅

基本生活費及綜所稅免稅額、標扣額等各項額度調升，估687萬戶受惠，2025年5月報稅適用

遺贈稅級距金額調升

適用最低稅率10%金額，遺產稅調高至5,621萬元以下，贈與稅調升至2,811萬元以下，高資產族群可望省稅

營業稅起徵點調升

銷售貨物起徵點調高至每月銷售額10萬元，銷售勞務調高至每月5萬元，估12萬家營業人受惠

企業最低稅負稅率調升

接軌全球最低稅負制（GMT），全年收入達7.5億歐元的跨國企業，且有效稅率未達15%者，國內最低稅負稅率自12%調升至15%（仍待公告）

勞工類

最低工資月薪自27,470元調升至28,590元，時薪自183元調升至190元。聯合報系資料照

最低工資調升

最低工資月薪自27,470元調升至28,590元，時薪自183元調升至190元，估257萬名勞工受惠；另軍公教調薪3%

勞保費率調升

勞保普通事故費率調升0.5個百分點，預計調升至11.5%，加計1%就業保險，合計費率為12.5%；另國民年金保險費率調高至10.5%

民生消費類

旅宿業不得主動提供一次性備品。聯合報系資料照

旅宿業不得主動提供一次性備品

不得於營業場所陳列梳子、牙刷、牙膏等衛生用品供消費者自由取用

租金補貼擴大及延續

補貼戶數提高至75萬戶，並簡化流程

有條件式線上申換護照

在台設有戶籍的成年人、護照已逾期且護照資料頁記載事項不需變更者，可線上申換，取消試辦人數限制

產業類

全新的三大海運聯盟正式營運。聯合報系資料照

碳費試申報

2025年試申報，2026年正式收費。每噸300元，適用優惠費率可降至每噸100元或50元

各縣市土地公告現值調整

如台北市已公告調漲5.24%，台中調漲3.69%

全新的三大海運聯盟正式營運

元旦起陸續上路

再生醫療雙法施行細則

預計公布實施

健保兩大子法修正上路

對國產製藥產業釋利多，可望改善藥價給付規範、擴大藥品經濟，國內製藥業將共同受惠

用電大戶節電目標提高

用電大戶節電目標由1%提高至1.5%，共271家公司受影響

數位平台廣告實名制上路

將分階段進行，先從高風險廣告客戶開始進行

市場類

上櫃案評估查核期間修正，改為最近二年度。聯合報系資料照

開放主動式及被動式多資產ETF

提供投資人多元化金融商品，估三年內累計發行規模可上探2,000億元

修正保險業投資不動產基準利率

1月底前實施，保險業不動產投資報酬率最低為2.97%；修正後為2.419%，降低0.551個百分點

創新板全面刪除合格投資人制度

提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌，1月6日起實施

調整保險業計提利率風險適用倍數將

保險業計提利率風險所適用之「X+Y倍系統」，其中114年度原適用之X倍為一倍，調整為維持與113年度相同之0.9倍

興櫃公司董事及監察人選舉制度

採候選人提名制，申請登錄興櫃者，須提供已載明相關提名制度之公司章程

上櫃案評估查核期間修正

改為最近二年度，明年起申請上櫃案適用