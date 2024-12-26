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川普重商政策 企業樂觀期待

經濟日報／ 記者黃淑惠邱馨儀／台北報導

面對全球政經變局，外貿協會推出的「貿協經貿指數」（TAITRA INDEX），董事長黃志芳昨（26）日首度公布調查結果顯示，台灣出口業者在美國總統大選後，對外銷預期指數明顯上升，反映企業對川普重商政策的樂觀期待。

外貿協會透過深耕多年的全球商情網路優勢，為產業界提供真實且貼近市場的第一手資訊。針對區域市場展望調查指出，北美與東南亞是企業最看好的兩大市場，特別是在川普當選後，這兩地區的商機重要性進一步提升。

關稅成本轉嫁能力，近七成企業能部分轉嫁關稅成本，超過一成企業甚至利用機會提升利潤，但仍有兩成企業需自行吸收關稅成本，亟需加強競爭力。

赴美生產規劃：目前僅2.9%的企業在美國設有生產據點，超過九成企業尚無赴美製造計劃，但未來供應鏈可能隨川普政策調整。

黃志芳進一步表示，TAITRA INDEX聚焦影響企業經營核心議題，未來計畫將調查與資料蒐集範圍拓展至海外，以國際視角協助企業掌握全球市場最新動態。

TAITRA INDEX特別針對地緣政治與貿易環境的劇烈變動進行深入分析，協助企業因應全球變局，尤其是在美國總統大選等關鍵時刻，貿協將透過指數剖析台灣出口業的因應策略與未來布局，為業界提供關鍵參考。

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