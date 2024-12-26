主計總處：2023年電子商務交易金額6.88兆元 年增1.4%

主計總處發布2023年工業及服務業電子商務交易金額為6兆8,815億元，受全球經濟放緩，終端產品需求減弱，以及疫情期間電子商務快速發展墊高基期等因素影響，年增僅1.4%、919億元。

進一步觀察自2017年至2023年各大行業電子商務交易模式，又以住宿及餐飲業B2C交易成長達4.4倍最多。

根據主計總處資料顯示，2023年工業及服務業電子商務交易金額，以製造業4兆3,929億元，占63.8%為大宗，主要為透過供應鏈管理系統（如EDI）的接單銷售。另，批發及零售業1兆5,737億元，占22.9%；運輸及倉儲業3,517億元。

值得注意的是，2023年企業對企業（B2B）的電子商務為負成長，交易金額為5兆3,735億元，年減344億元或0.6%，其中製造業減少142億元。不過，B2B的電子商務交易金額仍高達全體電子商務交易金額的78.1%。

反觀2023年企業對個人或家庭（B2C）的電子商務交易金額則是有將近一成的成長，交易金額為1兆5,080億元，年增1,263億元或9.1%，占比則是21.9%。就行業別觀察，以批發及零售業8,603億元或占全體B2C交易金額之57%最多，年增2.9%；金融及保險業1,867億元或占12.4%次之，年增16.4%；運輸及倉儲業1,488億元再次之，因疫後旅遊市場顯著復甦，客運需求暢旺，年增20.8%。

主計總處還提到，觀察2017年以來國內電子商務交際規模變化，整體交易金額由3兆8,257億元，增至2023年的6兆8.815億元，增幅近八成。其中，服務業部門成長1.3倍，2020年因部分業別受疫情影響，僅年增10.4%，2021年及2022年因疫情催化宅經濟，皆維持二成以上成長，至2023年則放緩為4.3%。

工業部門2017年至2020年年增率約介於4.3%~5.3%間，2021年隨製造業生產暢旺大幅成長30.9%，2022年持續穩定成長7%，惟2023年受出口疲弱影響，首呈減少0.2%。

此外，2017年以來，因行動裝置益趨普及，電商、外送平台、電子化交易持續發展，再加上疫情催化宅經濟商機，迄2023年B2C交易成長1.6倍，明顯高於B2B的65.2%。其中，又以住宿及餐飲業B2C交易成長達4.4倍最多。