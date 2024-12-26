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經部核准酷澎增資21.1億元、CIP增資渢妙風場28.3億元

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經部核准酷澎增資21.1億元、CIP增資渢妙風場28.3億元。圖／聯合報系資料照片
經部核准酷澎增資21.1億元、CIP增資渢妙風場28.3億元。圖／聯合報系資料照片

經濟部投資審議會26日召開第15次會議，核准5件重大投資案，包括僑外投資約新台幣49.5億元、陸資1.4億元，以及對外投資折合約2.37億美元。其中僑外投資部分，美商COUPANG, INC對電商酷澎增資21.1億元。

投資審議司指出，審議會核准僑外投資兩案共新台幣49億4932萬70元，一是盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以28億3823萬5100元增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，從事經營一般投資業等業務。

二是美商COUPANG, INC.以新台幣21億1108萬4970元增資酷澎公司，從事經營電子商務服務，透過線上平台銷售商品並自行管理倉儲。

陸資投資部分，香港商寶尊香港有限公司（BAOZUN HONGKONG LIMITED）以新台幣1億4220萬元增資台灣寶尊電子商務公司，主要營運內容為協助跨國品牌商在台第三方平台架設網路商店。

對外投資部分，保瑞藥業公司以子公司保瑞生技公司的全部股權為對價（7270萬7800股），取得英屬開曼群島TANVEX BIOPHARMA, INC.增資發行新股7270萬7800股，對外投資英屬開曼群島TANVEX BIOPHARMA, INC，投資金額折合約1億3929萬5722美元，從事西藥批發（生物相似藥銷售）及西藥製造（生物相似藥開發製造）等業務。

富邦人壽以9230萬1370歐元增資比利時FUBON ELLIPSE （BELGIUM） S.A.，從事經營不動產出租業務。

增資 新台幣

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