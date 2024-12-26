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電商酷澎獲增資21.1億元 經濟部核准通過

中央社／ 台北26日電
電商酷澎獲增資21.1億元。路透
電商酷澎獲增資21.1億元。路透

經濟部投資審議會今天召開第15次會議，核准5件重大投資案，其中核准僑外投資金額總計約新台幣49.4億元，其中美商COUPANG, INC.以約21.1億元，增資酷澎股份有限公司，從事經營電子商務服務。

經濟部投資審議司今天發布新聞稿表示，共核准2案僑外投資，包括盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣28億3823萬5100元，增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，從事經營一般投資業等業務。

第2案為美商COUPANG, INC.以新台幣21億1108萬4970元，增資酷澎股份有限公司，從事經營電子商務服務，透過線上平台銷售商品並自行管理倉儲。

在陸資投資部分方面，香港商寶尊香港有限公司（BAOZUN HONGKONG LIMITED）以新台幣1億4220萬元，增資台灣寶尊電子商務股份有限公司，主要營運內容為協助跨國品牌商在台第三方平台架設網路商店。

對外投資部分，保瑞藥業股份有限公司以子公司保瑞生技股份有限公司的全部股權為對價，取得英屬開曼群島TANVEX BIOPHARMA, INC.增資發行新股7270萬7800股，對外投資英屬開曼群島TANVEXBIOPHARMA, INC，投資金額折合約1億3929萬5722美元，從事西藥批發 （生物相似藥銷售）及西藥製造（生物相似藥開發製造）等業務 。

此外，富邦人壽保險股份有限公司以9230萬1370歐元，增資比利時FUBON ELLIPSE （BELGIUM）S.A.，從事經營不動產出租業務。

增資 新台幣 酷澎

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