獨／第七波打炒房成績曝光！五大類受限貸款 撥款金額只剩一成水準

中央銀行9月19日理監事會揮出歷年最重的打炒房「組合拳」，首張「成績單」出爐。央行統計顯示，今年11月，除一直被列管的工業區閒置土地抵押貸款撥款金額掛「蛋」外，第七波房市管制鎖定的四大類貸款，包括公司法人房貸、第三戶以上房貸、豪宅貸款及餘屋貸款，平均貸款成數全數跌至三成以下，銀行撥款金額也較加碼管制前大舉萎縮。

不只如此，央行9月新增規定，第2戶房貸最高成數由六成降為五成，並由原先的「特定地區」擴大實施地區至全國，11月第2戶房貸平均貸款成數跌至48.01%，較第七波管制上路前的57.91%大減近一成，撥款金額從逾49億元減至不到9億元，驟減40億元。

統計這五大類受限貸款，9月銀行合計撥款131.97億元，到了11月只剩下14.71億元，僅9月的一成水準。

銀行主管說，同樣購入一棟房屋，房價為2,000萬元，貸款成數驟減一成，民眾就得多準備200萬元的自備款，影響頗大。

央行官員指出，央行9月19日加碼第七波房市管制，但銀行從入案（收件）到實際撥款，會有一段作業時間，因此，央行10月公布的受限貸款金額還來不及反映，11月數據為首度反應央行打炒房成效。

根據央行公布的「本國銀行新承作受限不動產貸款情形」，在加碼第七波管制措施前的9月數據，公司法人房貸平均成數仍有39.56%、接近四成，撥款金額為4.17億元；到了11月，平均貸款成數剩29.92%，撥款金額也只有1.18億元，不到9月的三成。

另外，9月位於「特定地區」的第二戶房貸平均貸款成數57.91%、近六成，金額為49.04億元，11月第二戶以上房貸、全國不分區，貸款成數跌至48.01%，撥款金額也從逾49億元減至8.8億元。

第三戶以上房貸，平均成數從39.45%滑落至29.02%，金額也由管制前的2.8億元，跌至0.2億元，就快「歸零」。

豪宅貸款方面，9月平均貸款成數為38.43%，撥款金額32.64億元，11月貸款成數為28.82%，金額僅3.46億元。

9月餘屋貸款成數為31.72%，撥款43.34億元；到了11月，餘屋貸款成數只剩下26.6%，撥款金額減至1.07億元。