快訊

應曉薇遭求處16年 昔一線小生爆私下對話：她已被盯上

柯文哲遭起訴…傳支持者揚言殺賴清德總統 府方回應了

全世界擁有最多土地的大地主是誰？答案出爐眾人跌破眼鏡

經濟部召開投資審議會 通過CIP增資渢妙風場28.3億元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部投審司26日召開投資審議會，通過CIP增資渢妙風場、酷澎增資台灣子公司等二件外商投資案，總金額逾49億元。保瑞製藥也獲准透過子公司保瑞生技的100%股權，取得泰福生技增資發行的7,270餘萬股普通股，打造國際CDMO艦隊。

經濟部投審司表示，今天會議共通過二件僑外投資案、一件陸資投資案、二件對外投資案。

僑外投資案中，盧森堡商CI FENGMIAO SCSP獲准以28.3億餘元增資CIP渢妙風場，從事離岸風電開發。

美商COUPANG, INC.則獲准以21.1億餘元增資酷澎股份有限公司，從事經營電商業務，透過線上平台銷售商品並自行管理倉儲。

對外投資案方面，保瑞藥業則以子公司保瑞生技的100%股權（72,707,800股）為對價，取得英屬開曼群島TANVEX BIOPHARMA, INC. （泰福生技）增資發行新股；從事西藥批發（生物相似藥銷售）及西藥製造（生物相似藥開發製造）等業務。

據了解，該換股交易為1比1為對價，交易完成後，保瑞生技會被泰福生技吸收合併，保瑞生技成為消滅公司；最終保瑞藥業將持有泰福生技72,707,800股，持股占比30.5%，換股交易金額約1億3,929萬美元。

富邦人壽則獲准以9,230.1萬歐元，增資比利時FUBON ELLIPSE （BELGIUM） S.A.，從事經營不動產出租業務。

經濟部投審司還提到，本次會議也同意一件陸資來台增資案，香港商寶尊香港有限公司獲准以1.42億元增資台灣寶尊電子商務股份有限公司，協助跨國品牌商在台第三方平台架設網路商店。

增資 生技

延伸閱讀

經部政次陳正祺請辭 勞部政次李健鴻接任

美超微攜手國瑞蓋純綠電算力中心 政院：樂觀其成

國瑞將與美超微合作 卓揆：已請經濟部跨部會協調

礦產權利金回饋新制明年上路 經部估3.3萬人受惠

相關新聞

獨／第七波打炒房成績曝光！五大類受限貸款 撥款金額只剩一成水準

中央銀行9月19日理監事會揮出歷年最重的打炒房「組合拳」，首張「成績單」出爐。央行統計顯示，今年11月，除一直被列管的工...

年關難過 勞保紓困貸款開辦、每人最高申貸10萬元

為協助勞工朋友度過農曆年前經濟困難，勞動部26日起受理2025年勞工保險被保險人紓困貸款，委由土地銀行自即日起至2025...

容積獎勵放寬大利多來了 內政部估8,216棟老屋受惠

內政部26日在部務會報通過「都市更新建築容積獎勵辦法」修正草案，修法主要是配合11月13日施行的「都市更新條例」第65條...

歐盟經濟動能偏弱 財政部：今年出口翻紅無望

據統計，今年因歐盟經濟動能偏弱，加上基期墊高，1至11月累計出口308.8億美元，年減8.2％，五大貨品同步走低，全年恐...

第7波打炒房效果如何？央行11月最新數據出爐

央行今年9月20日祭出第7波選擇性信用管制，並在10月9日做出修正，寬限期限制排除繼承取得房屋及房貸，打炒房效果如何？本...

勞動部長洪申翰首參加就安基金管理會 重申改革決心

勞動部26日召開「就業安定基金管理會」第112次會議，此為勞動部部長洪申翰就職後首次參加會議。洪申翰先對委員的付出與指導...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。