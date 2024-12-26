經濟部召開投資審議會 通過CIP增資渢妙風場28.3億元

經濟部投審司26日召開投資審議會，通過CIP增資渢妙風場、酷澎增資台灣子公司等二件外商投資案，總金額逾49億元。保瑞製藥也獲准透過子公司保瑞生技的100%股權，取得泰福生技增資發行的7,270餘萬股普通股，打造國際CDMO艦隊。

經濟部投審司表示，今天會議共通過二件僑外投資案、一件陸資投資案、二件對外投資案。

僑外投資案中，盧森堡商CI FENGMIAO SCSP獲准以28.3億餘元增資CIP渢妙風場，從事離岸風電開發。

美商COUPANG, INC.則獲准以21.1億餘元增資酷澎股份有限公司，從事經營電商業務，透過線上平台銷售商品並自行管理倉儲。

對外投資案方面，保瑞藥業則以子公司保瑞生技的100%股權（72,707,800股）為對價，取得英屬開曼群島TANVEX BIOPHARMA, INC. （泰福生技）增資發行新股；從事西藥批發（生物相似藥銷售）及西藥製造（生物相似藥開發製造）等業務。

據了解，該換股交易為1比1為對價，交易完成後，保瑞生技會被泰福生技吸收合併，保瑞生技成為消滅公司；最終保瑞藥業將持有泰福生技72,707,800股，持股占比30.5%，換股交易金額約1億3,929萬美元。

富邦人壽則獲准以9,230.1萬歐元，增資比利時FUBON ELLIPSE （BELGIUM） S.A.，從事經營不動產出租業務。

經濟部投審司還提到，本次會議也同意一件陸資來台增資案，香港商寶尊香港有限公司獲准以1.42億元增資台灣寶尊電子商務股份有限公司，協助跨國品牌商在台第三方平台架設網路商店。