「貿協經貿指數」最新調查結果 2025年企業信心與挑戰並存
面對全球政經變局，外貿協會推出的「貿協經貿指數」（TAITRA INDEX），根據最新的調查結果，2025年企業信心與挑戰並存。
黃志芳也首度公布貿協經貿指數的調查結果，從內容中顯示，台灣出口業者對短期外銷環境持保守態度，但在美國總統大選後，外銷預期指數明顯上升，反映企業對川普重商政策的樂觀期待。
外貿協會透過深耕多年的全球商情網路優勢，為產業界提供真實且貼近市場的第一手資訊。針對區域市場展望調查指出，北美與東南亞是企業最看好的兩大市場，特別是在川普當選後，這兩地區的商機重要性進一步提升。
關稅成本轉嫁能力，近七成企業能部分轉嫁關稅成本，超過一成企業甚至利用機會提升利潤，但仍有兩成企業需自行吸收關稅成本，亟需加強競爭力。
赴美生產規劃：目前僅2.9%的企業在美國設有生產據點，超過九成企業尚無赴美製造計劃，但未來供應鏈可能隨川普政策調整。
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