勞動部長洪申翰首參加就安基金管理會 重申改革決心

勞動部26日召開「就業安定基金管理會」第112次會議，此為勞動部部長洪申翰就職後首次參加會議。洪申翰先對委員的付出與指導表達感謝，並就移工懷孕、就業以及弱勢就業者權益保障等議題進行討論，同時也針對就安基金的使用與監管，徵詢與會委員意見。

洪申翰並於會中表示，就業安定基金對於支持弱勢勞工、中高齡者以及身心障礙者就業等議題上相當重要，基金的運用與管理，也涉及國民就業、勞動福祉以及外國人聘僱管理等事務，涉及層面廣泛；針對外界質疑，勞動部刻正進行檢討，積極回應社會期待，以符合基金設立的目的。

同時，洪申翰並指示，勞動部將從基金用途、管理及資訊等面向，全面檢視，並提出精進對策；除針對未涉及直接服務的行政支出向行政院爭取公務預算外，亦強化引進外部意見，增加基金的把關機制，透過內外部流程的改進，健全基金管理運用，盡最大努力，消弭外界疑慮。