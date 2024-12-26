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AI商機帶動 台灣前11月對捷克出口逆勢增1.9倍

中央社／ 台北26日電
今年歐盟經濟動能偏弱，加上基期墊高，導致台灣對其外銷疲弱，但對捷克外銷年增1.9倍。圖／聯合報系資料照片
今年歐盟經濟動能偏弱，加上基期墊高，導致台灣對其外銷疲弱，但對捷克外銷年增1.9倍。圖／聯合報系資料照片

財政部今天表示，今年歐盟經濟動能偏弱，加上基期墊高，導致台灣對其外銷疲弱，但對捷克外銷年增1.9倍，除受惠AI商機，也因中東歐國家逐漸成為企業投資、供應鏈移轉的地區之一，台積電赴德國設廠，也有挹注。

財政部統計處今天發布統計通報指出，目前歐盟共有27個會員國，民國110年以來，台灣每年對歐盟出口皆逾300億美元，112年受惠於人工智慧（AI）等科技浪潮興起，帶動資通與視聽產品外銷大幅成長，抵銷運輸工具、基本金屬及其製品等衰退，出口值年增5.5%至368.2億美元，連3年締造新高紀錄，占台灣總出口比重提升至8.5%。

今年因歐盟經濟動能偏弱，加上基期墊高，財政部統計處表示，台灣對歐盟前11月累計出口308.8億美元，年減27.5億美元或8.2%，資通與視聽產品、基本金屬及其製品、電子零組件、運輸工具、機械等5大貨品同步走低，全年恐不易扭轉頹勢。

檢視主要貨品結構，財政部統計處指出，受此波AI等新興應用挹注，台灣對歐盟出口資通與視聽產品，占對歐盟出口比重，由110年的21%，明顯上升至113年前11月的38%。不過，受自行車產業調整庫存影響，運輸工具比重由110年13.6%，下降5.4個百分點，至113年前11月的8.2%，幅度最劇。

財政部統計處表示，按台灣外銷歐盟前10大國家觀察，荷蘭、德國向居首2位，合計占對歐盟出口比重近半數；連同義大利、比利時、法國、西班牙在內，今年前11月台灣對上述6國出口均呈年減。

財政部統計處指出，所幸今年前11月台灣對捷克出口年增11億美元或1.9倍，對愛爾蘭、波蘭、匈牙利年增2.3億至5.4億美元不等，抵銷部分減幅。

財政部統計處官員表示，對捷克等4國外銷成長，動能主要來自資通與視聽產品，除了受惠AI商機，波、匈、捷等中東歐國家更因具雄厚工業基礎、優質人才與技術潛力，且位居進入歐盟市場的重要樞紐，逐漸成為企業投資布局、供應鏈移轉的地區之一；事實上，台積電赴德國德勒斯登設廠，確實也有帶動中東歐地區與台灣的經貿夥伴關係。

外銷 歐盟 財政部

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