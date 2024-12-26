勞保紓困貸款 首日近3萬件申辦總計29億元

114年勞保紓困貸款今天正式開辦，每人最高可貸新台幣10萬元，根據勞動部勞保局統計，截至下午4時，共2萬9051件申請案，申請金額總計29億196萬元。

協助勞工度過農曆年前經濟困難，114年勞保紓困貸款今天開辦，每人最高可貸10萬元，貸款期間3年，年利率目前為2.165%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。

根據勞保局統計，今天申辦第1天，至下午4時止，申請件數已達2萬9051件，申請金額共29億196萬元。

勞保局提醒，勞保紓困貸款申請期限至明年1月10日止，申貸資格為參加勞工保險年資滿15年（計算至受理截止日明年1月10日止）、無欠繳勞工保險費及滯納金、未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息者，

勞保局表示，民眾若有申辦勞保紓困貸款的需求，可在受理申請期間透過網路、臨櫃或郵寄等方式申請，土地銀行也提供全面e化的服務，民眾只要使用手機或電腦就能直接於線上完成申請及簽約對保等作業，例假日也可使用。