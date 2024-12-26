暉致醫藥榮膺「運動企業」與「健康職場」雙料國家認證 引領職場健康新標竿

暉致醫藥2024全員運動會促進團隊間的協作與企業文化的深化。 圖／暉致醫藥 提供

健康從來不應該是奢侈品，而是每個人都應該追求並享有的基本權利。暉致醫藥作為全球健康領域的領導者，積極推動全方位的健康文化，不僅致力於患者的福祉，也以具體行動為同仁創造身心靈充實的工作環境。今年，榮獲教育部體育署「運動企業」與衛福部國健署「健康職場」雙重國家級認證，再次彰顯暉致推動職場健康的卓越表現。總經理張博勝表示：「健康是一段持續的旅程。我們相信，企業的成功來自於同仁的健康與幸福，透過完善的健康推動計畫，我們不僅幫助同仁提升生理素質，更讓他們在心靈上獲得滿足，實現充滿活力與滿足的生活狀態。」

Elevate 全方位健康福祉促進計畫 以健康、意義與成長三大核心推動企業永續發展

自2023 年起，暉致醫藥推動從總部提出的 Elevate 全方位健康福祉促進計畫，以「健康 (Health)」、「意義 (Purpose)」與「成長 (Growth)」三大核心為基礎，重新定義健康促進的價值，強調從同仁身心健康的支持，到工作中價值感的實現，以及職涯與生活的全面成長。此計畫不僅提供優於法規的健康照護，還透過教育、實踐與社會參與，引導同仁探索「人與生命」的深層意義，創造人才永續推動企業永續的共好環境，進一步實現企業願景並為社會帶來積極的正面影響。暉致將健康文化深植於企業運營中，實現工作與生活的理想結合，展現重新定義職場健康新標準的承諾。

連續兩年用行動力創造影響力，健走樂公益加乘101垂直馬拉松打造健康與公益完美共融

暉致醫藥堅信，健康與公益的結合能創造更多幸福，推動「健走樂公益」活動，累計成果驚人。2023年，累積步數突破 3.5億步，相當於繞行台灣 300圈，減少碳排放 60噸。2024年，活動全面升級，累積步數將突破 4億步，相當於行走 341圈台灣，減碳效益進一步提升至 64噸，活動各項指標的漲幅皆超標去年10%以上，這不僅展示了同仁驚人的毅力之外，更反映出企業持續實現環境與健康永續的承諾。活動設立步數達標捐款機制，透過公益捐贈活動激勵同仁，2023年至今已捐款共82萬元給不同的公益團體。同時，暉致醫藥全額贊助同仁參加101垂直馬拉松，鼓勵同仁依照個人興趣成立多樣化運動社團，提供運動補助，不僅提升了同仁的身心健康，更促進了團隊間的協作與企業文化的深化。

暉致醫藥全額贊助同仁參加台北101垂直馬拉松。 圖／暉致醫藥 提供

從挑戰自我到共創團隊價值：運動家精神驅動企業新風貌

暉致醫藥致力於將健康文化融入企業日常，以運動家精神激勵同仁挑戰自我，增強團隊凝聚力，塑造健康與永續並行的企業形象。在 2024 年，「健走樂公益」活動全面升級，新增「個人成長賽」與「團體加碼賽」，不僅鼓勵同仁設立個人健康目標，也促進跨部門協作與團隊合作，展現運動家精神中的「團隊合作」與「永不放棄」特質。此外，公司支持同仁參與如泳渡日月潭等高難度挑戰，並計劃擴大贊助國內主要運動賽事，讓運動成為生活日常的一部分，幫助同仁在挑戰中共同成長，實現個人與企業的雙贏，推動企業使命的持續落實。