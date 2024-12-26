台灣首筆碳交易帶動 2筆碳權共750噸再上架

台灣碳權交易持續推進，碳交所總經理田建中指出，12月初首筆的成交案讓企業重新思考再上架。根據國內減量額度交易平台公開資料，漢寶農畜產企業再次上架2案，合計750公噸。

根據碳交所公開閱覽的定價交易資料，漢寶農業可再生能源專案上架500公噸、每噸新台幣3000元，漢寶農畜產第3期污水場沼氣發電計畫上架250公噸、每噸4000元。

重新上架的2筆碳權專案交易期間也較上次的1個月大幅增加，交易期間為2025年1月3日至2026年1月2日止。

田建中接受中央社記者電話採訪時表示，今年12月9日成交的台北101大樓停車場採用高效率光源碳權案，全部由台灣地方再生公司買入，帶動國內碳權交易，也因此讓業者思考重新上架。

當時碳權交易數量為30公噸，成交單價為每噸3500元，成交總價為10.5萬元，創下國內首樁碳權交易。

中經院能源與環境研究中心主任、碳交所董事劉哲良今天參與RECCESSARY台灣綠電與碳市場發展論壇表示，今年國內碳權的上架，代表台灣正式進入排碳有價、碳定價時代，未來任何排碳行為都要支付代價。

劉哲良也提醒，2025年台灣將啟動強制性的碳費制度，加上碳權機制（自願減量專案），等於是紅蘿蔔和棍子，政府透過各種機制協助減量，盼讓所有排放量都有對應的工具可以管理。