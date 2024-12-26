川普2.0挑戰 貿協3策略助台廠因應地緣政治變化

面對川普2.0挑戰，貿協董事長黃志芳表示，根據調查，目前僅有2.9%台廠在美國生產，雖有少數廠商可能受惠非紅供應鏈的轉單效益，但業者應更加重視地緣政治變化風險，貿協將透過加強美國市場拓銷等3策略協助業者因應。

外貿協會今天舉辦年度記者會，同時公布「貿協經貿指數」（TAITRA INDEX），針對2500家台灣企業進行美國選後地緣經濟調查，了解川普2.0對企業外銷景氣展望影響，以及出口產業對關稅成本的轉嫁能力和赴美生產規劃情況。

川普明年重返白宮牽動全球經貿變化，黃志芳認為，川普是近代少有的革命型領袖，目標帶領「讓美國再次偉大」（MAGA），念茲在茲的是使美國再工業化，不僅可解決藍領工人就業問題，也可恢復美國本土製造動能，但過程會循序漸進，不可能一步到位，台灣需要確保成為美國最重要的合作夥伴。

為協助企業因應川普2.0挑戰，黃志芳表示，貿協將提供3策略協助業者，包括進行貿協經貿指數調查，加強地緣經濟研究；明年8月將前往美國德州達拉斯舉辦台灣形象展，鎖定美國南部科技和半導體重鎮，除了台積電在亞利桑那州的產業聚落，德州也有機會吸引台廠群聚；同時透過美國多地台貿中心提供台廠投資服務。

貿協經貿指數調查顯示，台灣出口業者對短期的外銷環境感受較保守，但長期觀察，外銷預期指數在美國總統大選後明顯上升，除了選舉不確定性消除的正面影響，也反映廠商對川普重商政策的樂觀期待。

企業對各區域市場的看好比例方面，調查顯示，北美和東南亞等地為看好度最高的2區域，在川普當選後看好度更是提高，反映企業認為未來美國與新南向市場商機和重要性持續增加。

在近年供應鏈重組趨勢下，黃志芳表示，許多台灣電路板廠商加強對東南亞投資，但中國電路板業者到泰國投資的家數為台廠2倍，對台廠造成很大挑戰，台灣業者要持續保持技術優勢，避免淪為價格戰。

至於台灣出口企業對關稅成本的轉嫁能力，調查顯示，近7成的企業能夠轉嫁部分關稅成本，超過1成的業者不僅能轉嫁關稅成本，有些甚至能利用機會提升利潤；2成則認為需自行吸收關稅成本，因此須加速提升競爭力。

黃志芳指出，川普2.0將加速帶動非紅供應鏈商機，部分廠商可能受惠轉單效益，調查顯示，面對未來關稅成本可能提升，少數廠商認為有機會提升利潤。

調查分析台灣出口企業赴美生產規劃情況，僅2.9%企業已在美國生產，超過9成出口業者目前沒有赴美製造的計畫，但黃志芳表示，隨著川普上任後的經貿政策更加明確，供應鏈可能動態調整。

外界關注川普2.0將如何影響供應鏈移轉，黃志芳表示，目前東南亞國家中，美國對越南的貿易逆差非常高，供應鏈實際變化仍須觀察川普上任後實際執行的關稅政策，預期他就職百日就會推出新政。

黃志芳最後呼籲台廠重視對地緣政治研究，除了致力降低生產成本和分散風險外，台廠對地緣經濟研究相對薄弱，尤其越南和墨西哥近年受惠拜登的友岸外包政策，吸引許多業者前往投資，但面對川普上台後地緣政治變化，工廠可能面臨重新遷移和連根拔起的風險。