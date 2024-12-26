七都房價全面下跌 永慶：2025估交易跌破29萬棟

根據政大永慶即時房價指數，今年第4季七都房價已全面反轉，由漲轉跌。進一步觀察七都房價指數變化，新北、台南較2024第3季下跌2%內，跌幅較輕，台北、桃園、新竹縣市與台中則季減2.3%至3.3%，高雄季減幅逾4%。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋說明，根據統計，2022年全台建照逾18萬戶，新屋開工逾14萬戶，均創下歷史新高紀錄，而2023-2024年建照、新屋開工雖較2022年減少，但仍處15年來高檔。

若以2022年新屋開工量、3年施工期推算，預估2025-2027年將出現爆量新屋完工潮。根據估算，全台2025-2027年預售屋預計完工戶數恐達40萬戶，市場新增供給大增。

葉凌棋指出，美國總統川普即將就任，2025年全球經濟面臨美國政經政策的不確定性，牽動國際經濟局勢，將是左右全球景氣的關鍵，同時，美中關係的變化也會影響台海情勢的發展。

此外，地緣政治風險仍高，俄烏戰爭、以巴衝突未來走向仍不明朗，加上中東局勢變化也將影響全球經貿發展。

至於國內變數則有房市政策，目前銀行房貸緊縮短時間內難緩解，而第七波選擇性信用管制續行，將持續影響2025年房市交易表現。因此，經濟情勢、房市政策、兩岸關係與地緣衝突將是影響2025年房市四大變數。

葉凌棋表示，在經濟情勢、房市政策、兩岸關係與地緣衝突四大變數影響下，預期2025年房市呈「量縮價跌」格局，全年交易量估27.8-28.8萬棟左右，較2024年減少18%至21%，將是近七年來交易量首度跌破29萬棟大關。

至於房價走勢，葉凌棋指出，在房貸緊縮與信用管制影響下，民眾對房價上漲預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象，展望2025年，剛需強勁的區域估跌幅7%-10%左右，過度投機炒作的區域，房價則有10%-15%的跌價空間。