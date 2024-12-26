改名為台灣101？ 賈永婕：沒有更名的必要
民進黨立委郭國文日前在立法院質詢時建議，把101從台北層級，提升到國際層級，改名成台灣101，當時台北101董事長賈永婕回應「很認同」。但改名議題引發反彈，賈永婕今也在臉書發聲表示，「沒有更名的必要」。
賈永婕日前至立法院財政委員會進行跨年煙火與營運概況進行專案報告，對於郭國文表示，台北101應該改名，賈永婕則表示認同。但議題一出也引發網友砲轟，認為意識型態作祟，就連台北市長蔣萬安也酸說，「如果改名為民主進步101，大概更符合民進黨委員的期待。」
賈永婕今則透過臉書發聲，「我認同101是台灣，我們國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101！我在質詢台上針對這樣突擊的政治議題很錯愕！脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101！」
賈永婕也說，台北101，Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，「請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101榮耀台灣！」
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